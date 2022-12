El FMI tratará la tercera revisión que gatillaría un desembolso de US$ 6.000 millones

Los próximos 21 y 22 de diciembre habrá vencimientos por US$ 2.680 millones para nuestro país.

La agenda de vencimientos con el FMI para 2023

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) se dispondrá a tratar en la sede central del organismo la tercera revisión del programa que mantiene con el país por US$ 45.000 millones, cuya aprobación definitiva allanará el camino para un desembolso de US$ 6.000 millones antes de fin de año.A nivel técnico, la revisión está aprobada por lo que el Gobierno ya espera el ingreso de los US$ 6.000 millones para engrosar las reservas a fin de año y cumplir con los vencimientos del FMI, los próximos 21 y 22 de diciembre, de US$ 2.680 millones.. A principios de diciembre, el FMI y el equipo económico argentino llegaron a un acuerdo a nivel de personal técnico sobre la tercera revisión del programa dentro del Acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), lo cual allanó el camino para un próximo desembolso de US$ 6.000 millones, informó en esa oportunidad el organismo en un comunicado, en el que anunció la realización de una reunión de directorio en diciembre por este asunto.Esto allanó el camino para un próximo desembolso de US$ 6.000 millones, informó en esa oportunidad el organismo en un comunicado, en el que anunció también la realización de la reunión de directorio que se llevará a cabo este jueves.El FMI comunicó, en dicha oportunidad, quePrecisaron queAdemás, puntualizaron que "se discutió sobre la necesidad de que las políticas se adapten según sea necesario en caso de que se materialicen riesgos externos e internos"."A pesar de los desafíos, consecuencia también de la guerra en Ucrania, se cumplieron todos las metas cuantitativas de desempeño hasta fines de setiembre de 2022, incluido el déficit fiscal primario debido a fuertes controles de gastos y acciones para mejorar la focalización de los subsidios y la asistencia social", destacaron los técnicos del Fondo.En cuanto a los vencimientos con el FMI para 2023,En el marco del acuerdo firmado con el organismo en marzo pasado, se refinanció esa deuda por lo que la Argentina recibirá unos US$ 16.800 millones de parte del FMI, para pagar los vencimientos que fueron heredados de la gestión de Mauricio Macri.Es decir, la Argentina deberá pagar en la cuenta neta unos 2000 millones de dólares al FMI, en medio de un año electoral.Por otro lado,En la ultima reunión de directorio que trató el tema, el Fondo Monetario no avanzó con ningún cambio al respecto, y pese a la insistencia del G20 en la última cumbre presidencial en Bali, Indonesia.La semana pasada el FMI emitió un comunicado al respecto, en el que expresó que, como resultado de las reunión por este tema, no habrá modificaciones sobre el mismo al menos por el momento.Para amortiguar la negativa, desde el organismo agregaron que "la mayoría de los directores estaban abiertos a explorar posibles opciones para brindar alivio temporal de los recargos, y algunos apoyaron un cambio de política".El FMI justificó la aplicación de sobrecargos con el argumento de que "son principalmente un componente del marco de gestión de riesgos del Fondo, pero también contribuyen a la acumulación de saldos preventivo".