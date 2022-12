La Presidenta peruana nombró su segundo gabinete en menos de dos semanas

La familia del depuesto presidente peruano Pedro Castillo ya se encuentra en México

La esposa del depuesto presidente de Perú Pedro Castillo, Lilia Paredes, y sus hijos llegaron este miércoles a México tras recibir el salvoconducto para salir del país, en medio de una crisis diplomática desatada por la decisión del Gobierno mexicano de darles asilo político.



"Lilia Paredes, Arnold y Alondra Castillo en el Aeropuerto de la Ciudad de México a su arribo procedentes de Lima, Perú", publicó en Twitter el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, junto a una foto de la mujer y los dos menores.



En otro mensaje, el canciller reconoció al embajador mexicano en Perú, Pablo Monroy, por "la eficacia de sus gestiones en circunstancias complejas".



La esposa de Castillo y sus hijos fueron recibidos por Martín Borrego, funcionario de la Cancillería de México.



"En nombre del Gobierno de México, recibí en nuestro país a la familia Castillo, protegida por la figura del asilo político. Fieles a nuestra tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina", indicó Borrego en Twitter.



La ex primera dama y sus hijos viajaron a México este miércoles a la madrugada, luego de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador les otorgara el asilo político.



El paradero de la ex primera dama era desconocido desde que Castillo fue detenido por la Policía, tras su intento de disolver el Parlamento y posterior destitución por parte del Congreso.



El pasado 7 de diciembre fueron separados del exmandatario al intentar llegar todos juntos a la embajada de México en Lima para aislarse.



Tanto Lilia Paredes como sus hijos vivirán en territorio mexicano bajo la protección del gobierno de ese país.



A la ex primera dama se le investiga en el Ministerio Público por pertenecer a una presunta organización criminal en la que también estaría involucrado el expresidente Pedro Castillo.



Ebrard había confirmado este martes que la familia del exmandatario se encontraba en la embajada mexicana en Perú, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, tras recibir el asilo político.



En conferencia de prensa, señaló que se trató de una decisión "independiente" y "soberana" del Gobierno mexicano.



En tanto, el secretario de Relaciones Exteriores no precisó si Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, que fue criada como su hija, también se encontraba en la sede diplomática.



Yenifer Paredes, investigada por la Fiscalía peruana por lavado de activos y asociación ilícita, no fue mencionada hoy en los tuits de los funcionarios mexicanos ni aparece en la foto.



La decisión de las autoridades mexicanas desató una crisis diplomática bilateral que llevó a que Monroy fuera declarado "persona non grata" y se le diera 72 horas para abandonar el país.



"El Gobierno ha declarado persona non grata al embajador de México en el Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política en el Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y que por lo tanto son violatorias del principio de no intervención", informó ayer la canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, en un breve mensaje a los medios de comunicación.



México anunció ese martes a la noche que ordenó el regreso de su embajador en Perú para "resguardar su integridad física".



López Obrador calificó a Castillo como "prisionero político" y le ofreció asilo, además de mantener su reconocimiento como presidente y desconocer a la actual mandataria, Dina Boluarte, como jefa de Estado.



La legación mexicana quedará a cargo de la primera secretaria, Karla Tatiana Ornelas Loera, actual jefa de Cancillería de la misión, y la representación continuará operando con normalidad tras este movimiento, informó el Ministerio de Exteriores mexicano.