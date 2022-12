El agradecimiento de Scaloni a los hinchas: "Ustedes fueron el jugador número 12"

Foto: Fernando Gens.

Pujato espera a Scaloni para brindarle un reconocimiento por su éxito en Mundial

El entrenador del seleccionado argentino,, les agradeció este miércoles a los hinchas por el apoyo durante todo el Mundial de Qatar y en el recibimiento histórico en el arribo al país., sentenció Lionel Scaloni en su Instagram e hizo alusión al nombre que lleva la hinchada de Boca, club del que era fanático de joven."El sueño de todos los argentinos se hizo realidad, eternamente agradecido, emocionado por verlos felices", escribió el DT, que acompañó sus palabras con una foto del micro descapotable rodeado de los millones de hinchas que salieron a la calle.Scaloni descansará unos días en su ciudad, Pujato, Santa Fe, y luego de pasar las fiestas regresará a España, donde reside.El entrenador tiene una oferta para continuar en su cargo por cuatro años más y, si bien todavía no lo firmó, todo se encamina a un final feliz.El técnico del seleccionado nacional de fútbol y flamante campeón del mundo en Qatar 2022 será recibido por vecinos y autoridades de la comuna santafesina de Pujato, su ciudad natal, quienes le brindarán un reconocimiento por su labor al frente del combinado "albiceleste".Si bien no hay un horario confirmado debido a que Scaloni aún no llegó a Pujato -se encontraría en Rosario-,“Todavía no tenemos nada confirmado. Todo depende del horario en que Scaloni llegue a Pujato", dijo a Télam el jefe de esa comuna ubicada en el sur de Santa Fe, Daniel Quacquarini.Y agregó: "Si viene cerca de las 16 horas, tenemos previsto entregarle una plaqueta de parte de la comuna en agradecimiento por su performance deportiva”."Si se hace demasiado tarde, el acto se trasladará para el jueves. De todas maneras, ya”, añadió.Quacquarini comentó que según le dijo el hermano, Scaloni no quiere "un festejo masivo, sino un reconocimiento muy íntimo, unas palabras al pueblo para luego retirarse a saludar a su familia”.“Nosotros vamos a respetar su pedido y sus tiempos, sabemos de su perfil bajo y por eso él quiere algo muy sencillo”, finalizó el jefe comunal de Pujato, situado a unos 40 kilómetros de Rosario.