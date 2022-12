Cine navideño: el clásico de los clásicos que llega con Papá Noel

Sin lugar a dudas es un clásico entre clásicos de un cineasta distinguido como Frank Capra, con guión de Philip Van Doren Stem y Frances Goodrich, donde Clarence, un ángel de bajo handicap, es enviado entre los vivos con la misión de convencer a George -James Stewart-, un hombre común y corriente a cargo de un banco familiar de un pequeño condado, de que no se suicide, mostrándole (en el estilo de Dickens) cómo hubiese sido la vida de sus seres queridos sin su presencia.



George siempre ha sacrificado sus sueños por quienes lo rodean, y recuerda que cuando niño salvó de la muerte a su hermano menor en un lago helado y que también evitó un error fatal del farmacéutico para el que alguna vez trabajó, entre muchas otras acciones que el ángel, interpretado por Henry Tavers, tendrá que refrescarle para convencerlo de que debe superar la profunda depresión, y de esa forma ayudarlo a conseguir las alas que en el Paraíso todavía no le fueron concedidas.



El relato está claramente dirigido a las clases medias estadounidenses en un momento crucial de la historia del siglo 20, tras la crisis del 30 y la crucial posguerra, una sensación que mucho tiene que ver con aquel precepto de "pinta tu aldea y serás universal", atribuído a Tolstoi, porque el tema de la depresión al límite y la recapitulación de lo bueno y lo malo en las historias personales y su relación con los otros son comunes a todos, en todo el mundo. (Amazon Prime, Filmin)



"No somos ángeles"(1955)

"Todo el año es Navidad" (1960)

En la segunda mitad de la década del 50, cuando Canal 7 ya comenzaba a producir series semanales en sus viejos estudios de la calle Posadas, se presentó "Cuatro autores para Navidad", con episodios protagonizados por el recordado Raúl Rossi, escritos por Hugo Moser, Abel Santa Cruz, Rodolfo Tahado y Horacio Meyrialle y este último tomó la posta para luego respaldar "Todo el año es Navidad", primero en televisión y en 1960 en cine, con dirección de Román Viñoly Barreto.



Cada episodio remataba con la célebre frase dicha por Rossi "Y bueno... es que todo el año es Navidad".



Los cuentos con eje en Papá Noel que baja del más allá para intervenir en historias de diferentes personajes a los que fuerza a recapacitar acerca de temas que son claves pero que todos parecen mirar de soslayo, abrevan en el celebérrimo "Cuento de Navidad" de Dickens pero también en la versión libre de Capra, temas que sirvieron como base de los relatos "El hermano", "Una mujer", "Cobardía", "El angelito" y Violencia", todos con la firma de Meyrialle.



El elenco incluye a figuras de registros muy diferentes entre sí, como Carlos Estrada, Olga Zubarry, Leonardo Favio, Nelly Meden, Ricardo Castro Ríos, Elcira Olivera Garcés, Narciso Ibañez Serrador, Pepita Serrador, Juan Carlos Altavista, Rodolfo Ranni, Miguel Ligero, Silvia Nolasco, Eduardo Muñoz, Juan Buryua Rey y Josefa Goldar, mientras que la música fue compuesta por Tito Ribero y la fotografía registrada por Antonio Merayo.





"Plácido" (1961)

"Duro de matar" (1988)

¿Quién no recuerda la singular Navidad movidita de este exitoso filme de? En su paso por las salas tuvo millones de espectadores que que crecieron en todos los formatos que se inventaron desde entonces que ahora repite en las plataformas, y marcó todo un momento en el género thriller y acción, además de imponer la figura de, el policía protagonista.En la ciudad de Los Ángeles, en vísperas de una cena navideña, un grupo no identificado se apodera del emblemático rascacielos Nakatomi Plaza, tomando a un grupo de personas como rehenes y soloconsigue escapar del acoso terrorista y se enfrentará a los secuestradores porque es la única esperanza de su esposa y el resto de las víctimas.La lucha del policía neoyorquino y la docena de hombres enemigos será memorable, en medio de ese universo decorado e iluminado para la fecha que de la esperanza de un buen brindis pasa a la de tener un desenlace en la que los "buenos" sobrevivan a los disparos y lo peor que cualquiera pueda imaginar a medida que pasan las más de dos horas de duración., le confesó McTiernan a Diego Brodersen (Página/12) en el último Festival de Mar del Plata. Agregó que "El terrorismo no es divertido, nadie se siente bien con ellos, ni siquiera cuando los destruyen en una película. Fue entonces que le propuse transformarlos en simples ladrones, porque a todo el mundo le gusta un buen ladrón". (Disney +)

Hasta el estreno deocho años después, fue la película navideña más taquillera de la historia y no es casual, porque la trama contada pory dirigida poracerca de un niño al que sus padres olvidan en casa cuando salen apurados de viaje familiar a París y debe enfrentarse a típicos asaltantes de viviendas vacías, atrapa de principio a fin.Si bien algunos la consideran la mejor película de temática navideña de todos los tiempos, esa definición suena excesiva. Se trata de una excelente comedia pero no más que eso: las peripecias a las que se ven sometidos por el pequeño interpretado por-cuando filmó la película tenía 11 años- estos dos ladrones un poco torpes interpretados porson inolvidables.Aun así, a pesar de la cantidad de trampas tendidas, Harry y Marv no ceden en sus pretensiones y terminan atrapando a Kevin en una casa vecina, por lo que los hampones se deciden a darle una lección por las múltiples trampas que les hizo.De alguna formaque algunos personajes de los dibujos animados les hacen vivir a los villanos (por ejemplo en los célebres cortos de la Warner) que permitieron una relación empática tanto de los más grandes como los de los chicos más o menos de la edad del protagonista. (Amazon Prime Video)

"El extraño mundo de Jack" (1993)



La película de animación stop-motion (cuadro a cuadro, de muñecos) y musical de tono "dark", dirigida por Henry Sellick, con guión y producción de Tim Burton, marcó un momento revolucionario en cuanto a este tipo de obras con un extraordinario trabajo artístico, más todavía por su contenido y el respaldo de un sello como Disney hasta entonces principalmente infantil.



Jack es un curioso ser que vive en Halloween Town, un lugar lleno de criaturas fantásticas. Cansado de organizar la celebración de Halloween cada año, decide vagar por el bosque y cruzar un portal, donde se encuentra con la Ciudad de Navidad. Fascinado por las festividades, intenta convencer a los habitantes de su pueblo de secuestrar a Papá Noel.



“Cada Navidad veía cosas como Rodolfo, el reno de la nariz roja o el Grinch robaba la Navidad. Eran mis especiales de Navidad favoritos. Luego cuando fui a trabajar a Disney, dibujé algo que era lo opuesto a eso. Es como el Grinch al revés, por así decirlo, sobre este personaje que descubre la Navidad y la ama”, confesó el director de "El joven manos de tijera". (Disney +)



"El regalo prometido" (1996)



En el filme dirigido por Brian Levant, Howard Langston, encarnado por Arnold Schwarzenegger, es un hombre de familia adicto a su trabajo quien no tiene tiempo para nada ni nadie más, cuando poco antes de la Navidad, no puede llegar a horario a la clase de karate de su hijo, Jamie, a quien le promete compensarlo con el regalo soñado.



El pequeño elige al juguete de moda, el Turbo Man, la figura más cotizada de la temporada. Liz, su esposa, le pregunta por la compra del juguete, el cual lleva varias semanas agotado, forzando a mentirle. La noticia ha alarmado a Howard quien, consciente de las promesas fallidas que le ha dado a su familia y se encuentra desesperado por conseguir el juguete.



Al día siguiente, sus visitas a las tiendas y centros comerciales son infructuosas, no hay forma de encontrar la pieza y además, en su búsqueda, conoce a Myron (Sinbad), un cartero nervioso y agresivo que también busca el mismo regalo. La competencia se volverá una carrera contra el tiempo por encontrar el juguete, cumpliendo una promesa que no puede fallar. (Amazon Primer Video, Disney+)



"El Grinch" (2000 y 2018)



En el film con Jim Carrey, dirigido por Ron Howard, según la pluma de Dr. Seuss, los Who (los Quiénes), nativos de Whosville, un pueblo que se le vanta dentro de un copo de nieve, hacen frenéticos preparativos para las fiestas navideñas. Fechas que todos celebran con felicidad y alegría, excepto El Grinch, un ser verde, peludo y solitario, amargado y con un corazón diminuto, que las detesta.



Howard es un director de éxitos, que venía de taquillazos como "Cocoon", "Splash", "Llamaradas", "The Paper" y "Apolo 13" entre más, y recuperando la historia de "How The Grinch Stole Christmas", personaje creado por Dr. Hauss, un escritor y caricaturista estadounidense, conocido por sus más de 60 libros infantiles. No se equivocó: logró recaudar 350 millones dólares en todo el mundo. En el film con, dirigido por, según la pluma de Dr. Seuss, los Who (los Quiénes), nativos de Whosville, un pueblo que se le vanta dentro de un copo de nieve, hacen frenéticos preparativos para las fiestas navideñas. Fechas que todos celebran con felicidad y alegría, excepto El Grinch, un ser verde, peludo y solitario, amargado y con un corazón diminuto, que las detesta.Howard es un director de éxitos, que venía de taquillazos como "Cocoon", "Splash", "Llamaradas", "The Paper" y "Apolo 13" entre más, y recuperando la historia de "How The Grinch Stole Christmas", personaje creado por Dr. Hauss, un escritor y caricaturista estadounidense, conocido por sus más de 60 libros infantiles. No se equivocó:



Por razones no explicadas fue eliminada del catálogo de Netflix.



En 2018, en 2018 Yarrow Cheney y Scott Mosier dirigieron para el sello Universal una nueva versión con los mismos personajes pero en este caso con los recursos de la animación 3D, en la que el personaje finalmente confiesa que no era realmente la Navidad lo que despreciaba, sino estar solo y descuidado, para finalmente aceptar la amistad de los Who y disfrutar el festejo.



Cheney ya había dirigido "Mi villano favorito" I y II, y también basado en un relato de Dr. Seuss, "El lórax: En busca de la trúfula perdida", mientras que hasta ese momento Mosier se había desempeñado como productor y editor de otros filmes de animación. Por razones no explicadas fue eliminada del catálogo de Netflix.En 2018, en 2018dirigieron para el sello Universal una nueva versión con los mismos personajes pero en este caso con los recursos de la animación 3D, en la que el personaje finalmente confiesa que no era realmente la Navidad lo que despreciaba, sino estar solo y descuidado, para finalmente aceptar la amistad de los Who y disfrutar el festejo.Cheney ya había dirigido, y también basado en un relato de Dr. Seuss,, mientras que hasta ese momento Mosier se había desempeñado como productor y editor de otros filmes de animación.

"Felicidades" (2000)



