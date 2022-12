Buscan a un joven que quedó filmado armado en los disturbios tras el triunfo de Argentina

Un jefe policial señaló que no descartaba que tuviera "una réplica" o que "el arma estuviera trabada" / Foto: Captura de video.

La justicia intenta identificar a un joven que quedó grabado con una aparente arma de fuego en disturbios que se originaron el domingo pasado en la localidad bonaerense de Don Torcuato, partido de Tigre, tras el triunfo de la Selección Argentina campeona en el Mundial de Qatar, informaron fuentes judiciales y policiales.El hecho ocurrió el domingo pasado por la tarde, en el cruce de Colectora Oeste y Triunvirato de la mencionada localidad del norte del conurbano y quedó grabado en un video que se viralizó en redes sociales.Allí se observa una pelea entre dos grupos que se arrojaban piedras y botellazos, y entre ellos aparece un joven vestido con bermuda de jean y una remera del club de fútbol Barcelona con el número 10 y “Messi” en la espalda, que empuña un arma que aparenta ser un revólver de caño largo.En el video, se escucha que alguien grita, y si bien en varias ocasiones se ve al joven extender el brazo o agacharse en posición de disparo, en el audio del video no se escucha que se efectuaran detonaciones.La causa la inició el lunes pasado, de oficio, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada de Don Torcuato, a cargo de la fiscal María Virginia Toso.“La investigación se inició porque llegó a la fiscalía el video. El día del hecho no hubo intervención policial”, explicó a Télam una fuente judicial.La misma fuente indicó que el expediente está caratulado como, ya que hasta hoy no está acreditado por ninguna evidencia balística o testimonio, que el joven armado haya efectuado disparos.La Policía de Tigre además chequeó en los hospitales del municipio si había ingresado alguna persona que pudiera haber estado en ese episodio y no encontraron ningún herido de bala.La fiscal Toso mandó a hacer con las grabaciones de ese día, de las cámaras del municipio de Tigre, un seguimiento de la ruta de llegada y escape del joven con la camiseta de Messi, para intentar establecer dónde vive y poder identificarlo.