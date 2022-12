La mujer imputada por matar a su supuesto acosador se negó a declarar

Alexis Baciocchi, un tatuador y profesor de música de 35 años que, según dijo, la acosaba sexualmente.

La mujer de 27 años acusada del crimen de su supuesto acosador sexual,, se negó a declarar ante la justicia, confirmaron este miércoles fuentes del juzgado de Tierra del Fuego donde se investiga lo sucedido. había matado a Alexis Baciocchi , un tatuador y profesor de música de 35 años que, según dijo, la acosaba sexualmente, y amenazaba a sus hijos y otros miembros de su familia.Mancilla fue llamada a prestar declaración indagatoria ante la jueza de instrucción 3 de la ciudad de Río Grande, Cecilia Cataldo, y en ese actoy, por eso, no se descarta que la acusada pida declarar en las próximas semanas.Además,a cargo del perito judicial Mariano Ripolli y su defensa solicitó formalmente la excarcelación, una medida que ahora deberá resolver la jueza Cataldo.Mientras tanto, el juzgado también dispuso otra serie de medidas probatorias -la mayoría pericias y declaraciones testimoniales- que se cumplirán en las próximas horas.Las fuentes precisaron que la mujer fue formalmente acusada por la fiscal Laura Urquiza del delito de “homicidio simple”, al tiempo que la familia del hombre asesinado solicitó constituirse como parte querellante en el proceso.Los investigadores deben reconstruir lo sucedido el 18 de diciembre, cuandoexplicó la mujer en el video que subió después a las redes sociales.Allí admitió: "Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces, porque se movía mucho, todo el tiempo se movía. No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad quería que sufriera pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo”, agregó la joven mientras esperaba la llegada de la Policía y en evidente estado de shock.Al parecer, Baciocchi había sido docente de Mancilla en el colegio Polivalente de Arte de la ciudad sureña, cuando la joven tenía 14 años, y se investiga si en ese momento comenzó una historia de acoso y abuso sexual.También están siendo recopilados los posteos de Mancilla en las redes sociales, sobre todo uno realizado una semana antes del homicidio, donde la mujer hace referencia a la situación de acoso, sin que ello derivara en la intervención ninguna institución estatal.