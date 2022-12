Aníbal Fernández: "La vocación fue cuidar a los jugadores"

"El desborde de semejante cantidad de gente hace que cualquier plan fracase. Nosotros tratamos que se avanzara en la ruta pero era imposible", dijo Fernández. / Foto: Oscaldo Fanton

El ministro de Seguridad,, cruzó este miércoles al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),, por sus cuestionamientos al operativo de seguridad en el marco de los festejos por la conquista del título mundial y reafirmó que "la primera vocación fue cuidar a los jugadores", en una jornada en la que una multitud salió a las calles para saludar al equipo dirigido por Lionel Scaloni.. Nosotros tratamos que se avanzara en la ruta pero era imposible porque, además, a medida que pasaba el tiempo, la voluntad de la gente por verlos aumentaba y se acercaban por demás. Nosotros no queríamos que llegara la noche con la Selección en las calles", explicó Aníbal Fernández en declaraciones formuladas esta mañana a la prensa al ingresar a la sede del Ministerio de Seguridad.En ese sentido, agregó: "Nuestra primera vocación fue cuidar a los jugadores porque cualquiera que quería acercarse quizá podía generar un dolor de cabeza. Se trataba de una situación que no iba a poder contenerse".Sobre la decisión de acotar el trayecto previsto originalmente para el micro que trasladaba a la selección -que incluía la llegada al Obelisco porteño- y utilizar helicópteros para que los jugadores saludaran a la multitud desde el aire, el funcionario contó que"En ese momento, fui y me hice cargo.. Iban a tener un cansancio demoledor y nosotros teníamos que cuidarlos. Venían de disputar una final, habían viajado 19 horas y habían dormido muy poco", apuntó el ministro.Fernández acotó que, luego de horas de haber comenzado la caravana y haber avanzado pocos kilómetros -llegaron a recorrer apenas desde el predio de la AFA en Ezeiza hasta la altura del Mercado Central por la autopista- en un día caluroso "no se podía continuar más y era una locura seguir insistiendo".Por eso,", argumentó Aníbal Fernández.Con respecto a la organización y planificación del operativo,referido al traslado de los jugadores al centro porteño."Nosotros planificamos todo. Una vez que hizo la planificación la Policía Federal, junto a Gendarmería y Prefectura, invité a los ministros de la Ciudad - Marcelo D'Alessandro- y de la provincia de Buenos Aires - Sergio Berni- para que lo chequeáramos, pero la planificación fue nuestra, de la Nación".Allí aclaró que "nadie autorizó el recorrido al Obelisco porque se iban a quedar seis o siete días allí. Me reuní con (Claudio) Tapia y le dije que no íbamos a acompañar la ida al Obelisco porque se iban a quedar a vivir ahí"."No tenemos nada que ver con el tuit de la Selección", remarcó Fernández respecto al mensaje que publicó AFA Selección en Twitter que informaba un recorrido que incluía el Obelisco, avenida Libertador y General Paz para regresar al predio de Ezeiza.Fernández también aseguró que"Me reuní con Tapia y le dije que no íbamos a acompañar la ida del micro al Obelisco", reiteró.A la hora de responder a las críticas del presidente de la AFA fue tajante:Por otra parte, Fernández aseveró que "el Gobierno no presionó para que los jugadores vayan a la Casa Rosada" sino que "el Presidente les ofreció el balcón porque es la casa de todos".Asimismo, sostuvo que varios dirigentes de AFA le enviaron mensajes de Whatsapp diciendo que "algunos jugadores querían ir" a la Rosada.Fernández consideró que el operativo de seguridad de los festejos por el campeonato del mundo "no fue un fracaso" y completó: "Se cuidó a los jugadores y fuimos muy cuidadosos con el tema. No había un solo personal con armas,".