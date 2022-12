Martínez y Moreau cuestionaron a la oposición por no dar quórum

La última sesión terminó con incidentes y la presidencia de la Cámara denunció agresiones de la oposición. Foto Twitter.

Martínez: "Impiden que argentinos y argentinas amplíen derechos". Foto Víctor Carreira.

Moreau: "Sería paradójico que la oposición que criticó el feriado no se presente a trabajar"

Moreau cuestionó la actitud de la oposición.

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, cuestionó a la oposición por su decisión de no dar quórum en la sesión impulsada por el oficialismo y sostuvo que con esa actitud "no perjudican al oficialismo" sino que "impiden que argentinos y argentinas amplíen derechos".El oficialismo de la Cámara de Diputados, junto a aliados, convocó para las 13 a una sesión especial para debatir un conjunto de iniciativas, entre ellas el proyecto de moratoria previsional, la creación de nueve universidades nacionales en diferentes provincias del país y acuerdos internacionales y deberá reunir quórum propio junto con sus aliados, debido a que el interbloque de Juntos por el Cambio anticipó que no dará quórum."Leo en comunicados del PRO y UCR que no darán quorum en @DiputadosAR. Cuando impiden que el Congreso funcione, no perjudican al oficialismo: impiden que argentinos y argentinas amplíen derechos", sostuvo el presidente de la bancada oficialista de la Cámara baja en su cuenta de Twitter.Y agregó: "Queremos sesionar por + educación universitaria, + inclusión jubilatoria y + salud".A través de un comunicado difundido a través de las redes sociales, la bancada del PRO anticipó su postura de no facilitar el número para dar inicio al debate por entender que el oficialismo "ignora tratar temas más urgentes como la inflación, la situación de la Pymes y el mercado de alquileres", y criticaron que se insista en la creación de ocho universidades "en un contexto de crisis del sistema educativo".También, la bancada de la UCR se manifestó en el mismo sentido, al reclamar que se debata en el recinto "una Ley de alquileres y una solución al problema de los créditos UVA".En caso de que alcance el quórum para que se pueda dar el debate en el recinto, será la última del año de la cámara baja, en el marco de la prórroga del período ordinario, y la primera tras la controversia generada en la sesión preparatoria entre el oficialismo y la oposición por la composición del Consejo de la Magistratura.El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Leopoldo Moreau aseguró tener "la esperanza" que la oposición acompañe la sesión especial de la Cámara baja, y consideró que "sería paradójico" que quienes se opusieron al decreto que dispuso feriado por los festejos de la obtención del Mundial de Qatar por parte de la Selección argentina de fútbol "no se presenten a trabajar"."Tenemos la esperanza que la oposición acompañe la sesión. Seria paradójico que el macrismo, que ayer se alineó para salir a decir que no había que decretar feriado para que los argentino salieran a festejar el triunfo de la Selección, hoy no se presente a trabajar", ironizó Moreau en declaraciones a la radio AM 530."Desde el FdT vamos a intentar llevar adelante esta sesión para sancionar la ley de moratoria previsional que significaría un beneficio para 750.000 compatriotas y vamos a tratar de materializar la creación de ocho universidades nacionales que también significaría ampliar derechos a miles de jóvenes", expresó el legislador.Además, el diputado remarcó que desde el FdT no van "a dejar de hacer el intento de otorgarle derechos a los argentinos", pero recordó que no lo pueden "garantizar" ya que no cuentan con "los números propios".Asimismo, Moreau le respondió al diputado y presidente del Bloque de la UCR, Mario Negri, que anticipó en sus redes sociales que ese sector no va dar quorum en la cámara baja ya que el FdT "resolvió no aceptar el tratamiento de ninguno de los temas solicitados por la oposición"."Negri tendrá que explicarle a los cordobeses porque le niega la posibilidad de crear la Universidad de Rio Tercero y otros tendrán que dar explicaciones en sus ciudades o distritos", remarcó.Finalmente, Moreau lamentó que JxC está "entrando peligrosamente en una estrategia común" con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de "suspender la democracia"."Llevan adelante tareas que paralizan por un lado al Consejo de la Magistratura y por el otro a la Cámara de Diputados y eso es un camino muy peligroso", completó.