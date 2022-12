Paro de La Bancaria en el Banco Provincia por el régimen jubilatorio.

Qué propone el nuevo proyecto

La Asociación Bancaria realiza un paro de 24 horas en todas las sucursales del Banco Provincia.

La Asociación Bancaria (AB), que lidera Sergio Palazzo, realiza este miércolesde esa entidad financiera, mientras que desde el Gobierno bonaerense reiteraron el llamado a la oposición para debatir el tema en la Legislatura provincial.La norma se sancionó durante el Gobierno de María Eugenia Vidal y, con el argumento de que ese régimen llevaba la caja a una situación deficitaria.Esa decisión generó un extenso conflicto con los trabajadores de la banca pública bonaerense y existen en la actualidad más de 5 mil presentaciones judiciales para que se declarare la inconstitucionalidad de la Ley.En ese escenario,, en el marco de una comisión especialmente creada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.La iniciativa se trabajó durante un año junto a representantes del gremio Asociación Bancaria, de jubilados, la asesoría legal, el Ministerio de Hacienda, la Caja de Jubilados y el Banco y, una vez enviada, la Cámara de Diputados la trató en 4 comisiones.para presentar un proyecto en la Legislatura bonaerense que modifique la ley contemplando las demandas de los trabajadores, pero lamentaron que la oposición de Juntos por el Cambio (JxC) se hayan negado "a dar quórum para dar el debate de cara a la sociedad"."Este miércoles ante una oposición irresponsable que creó el problema y ahora se niega a solucionarlo... ¡paramos! En defensa de nuestra fuente de trabajo, del patrimonio del banco y de nuestros derechos", informaron desde el gremio en un comunicado.Para la AB, la modificación deEn ese sentido,y analizó que trata de una norma "inconstitucional"."Hay amparos grupales y 5.000 individuales en la Justicia (contra la ley vigente). No tiene lógica, ni hay sustento para sostenerla", analizó el dirigente gremial en la mañana del miércoles en declaraciones a radio Provincia."La Suprema Corte pidió una solución política. Empleados y jubilados del Bapro armamos una mesa de diálogo con el poder político y con el gobernador Axel Kicillof. Llegamos a un consenso de nueva ley, donde todos perdemos un poquito, pero le da previsión al banco", rememoró Bach."Queremos que la ley no pierda estado parlamentario. Esperamos que la Legislatura trate el proyecto. Judicialmente está claro que se va a ganar todo lo que se presente. Si no hay nueva ley, los jubilados ganarán todos los juicios y eso recaerá en las arcas de la provincia", opinó Bach.El nuevo proyecto pretende restituir los derechos vulnerados:A la vez, con el fin de evitar que esta reposición de derechos sea una carga sobre las finanzas provinciales,los aportes de los activos se incrementan en 2 puntos porcentuales y los de pasivos en 1.18, y se impone un nuevo régimen para quienes ingresen a trabajar al banco con aportes 5 puntos superiores al esquema actual.Desde el Gobierno se cree que, con este nuevo esquema de financiamiento, el déficit financiero de la Caja se reduciría 10 años antes a la proyección realizada con la Ley vigente, de forma que no recarga las finanzas provinciales ni compromete el patrimonio del Banco Provincia.Por otra parte,Sin embargo,Al respecto, una fuente del Gobierno bonaerense consultada por Télam indicó que "la ley está cuestionada por unas 5.000 cautelares" y que se envió al Poder Legislativo provincial un proyecto que "se consensuó"."Desde el Banco Provincia se va a trabajar para garantizar todos los servicios de funcionamiento digital, la distribución de efectivo en los cajeros. Apostamos al diálogo político para aprobar este proyecto que garantiza incluso una reducción del déficit más grande la actual Ley 15.008", expresaron a esta agencia fuentes del Ejecutivo que encabeza Kicillof.