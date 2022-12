Murió Martin Duffy, tecladista de Primal Scream

Martín Duffy murió a los 55 en su casa de Brighton.

A terrible shock and we're in bits but we have such love around us. He had a gift with music but even more of one with people. Love you Martin, proud of what you did and all you were. We're with you brother xx #MartinDuffy #RIP pic.twitter.com/iTMBwX9zZb — Steve Duffy (@SteveDuffy99) December 20, 2022

Hard to write this. We never know how to speak around death other than polite platidudes. All I want to say is that our soul brother Martin Duffy passed away on Sunday. He suffered a brain injury due to a fall at his home in Brighton. We in Primal Scream are all so sad. pic.twitter.com/PqB2Kg2Xdq — Primal Scream (@ScreamOfficial) December 20, 2022

Another tragic loss of a beautiful soul. Martin Duffy stepped in to save The Charlatans when we lost Rob - he played with us at Knebworth and was a true friend. He toured with me in my solo band too - he was a pleasure to spend time with. Safe travels Duffy 💔 pic.twitter.com/cvuEvvqYGa — Tim Burgess (@Tim_Burgess) December 20, 2022

RIP DUFFY PRIMAL SCREAM DYA KNOW WHAT I MEAN LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) December 20, 2022

Martín Duffy, tecladista de Primal Scream y colaborador de bandas como The Charlatans y Chemical Brothers, entre tantas, murió a los 55 en su casa de la ciudad británica de Brighton, a raíz de un golpe en la cabeza sufrido por una caída.Así lo confirmaron su hermano Steve y Bobby Gillespie, líder de Primal Scream, a través de sendas publicaciones en redes sociales."Con gran tristeza nos hemos enterado que Martin sufrió una lesión cerebral después de una caída y falleció pacíficamente, rodeado de su familia y su amado hijo Louie. Fue amado por madre, hermanos, familia y amigos cercanos", escribió su hermano.Por su parte, Gillespie publicó un extenso texto en el que elogió"."Martin también tenía un ingenio único. Tenía un ojo rápido para lo absurdo, lo surrealista y lo ridículo. Vivía para reír y tocar música. Fue querido por todos nosotros en Scream. Un alma hermosa. Lo vamos a extrañar", concluye el sentido texto.Nacido en Birmingham, Duffy creció escuchando a Los Beatles, Led Zeppelin, pero fundamentalmente fue el punk rock el que lo empujó a dedicarse a la música.En los años `80 dio sus primeros pasos en una banda propia formada con amigos de la adolescencia llamada Felt, desde donde fue reclutado por Primal Scream para que colabore en sus primeros discos.Tras ser parte de estos primeros registros, fue invitado en unirse como miembro estable del grupo en 1991, en donde permaneció hasta ahora.En 1996, ante la muerte de Rob Collins, tecladista de The Charlatans, Duffy fue convocado para su reemplazo en el festival Knebworth y en una gira como apertura de Oasis.“Una nueva trágica pérdida de un alma preciosa. Martin Duffy intervino para salvar a The Charlatans cuando perdimos a Rob: tocó con nosotros en Knebworth y era un verdadero amigo. Estuvo de gira conmigo en mi banda solista también, fue un placer pasar tiempo con él”, escribió precisamente el líder The Charlatans, Tim Burguess, al conocer la noticia de su deceso, haciendo también a la reciente muerte de Terry Hall, cantante de The Specials "RIP Martin Duffy. Sabés a lo que me refiero", publicó por su parte Liam Gallagher.Entre otras figuras, Duffy aportó su toque a Paul Weller, The Chemical Brothers, Carl Barat y en trabajos solistas del propio Burguess.También realizó un álbum en solitario en 2014 titulado "Assorted Promenades" y la banda sonora de los filmes "The Laughing King", de 2016, y "Wild Rose", de 2017.Recientemente, Primal Scream hizo una canción llamada "Sufienciente es suficiente" cuya reacuadación se dedicó a financiar la lucha sindical de los trabajadores del subte.