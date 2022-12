Cristiano Ronaldo no tiene ofertas de Europa y podría continuar su carrera en Arabia

Los clubes europeos parecen no estar interesados en Cristiano Ronaldo (AFP).

El delantero portugués Cristiano Ronaldo, de 37 años, no tiene ofertas de ningún club de Europa y podría jugar en 2023 para el Al Nassr, de Arabia Saudita, único equipo que le hizo una propuesta concreta con un contrato de 200 millones de euros anuales."La carrera de Cristiano Ronaldo está por primera vez en 'stand by'. La única oferta formal y concreta es la que le formuló el Al Nassr hasta 2025", publicó el periódico deportivo español AS.CR7 que se despidió abruptamente del Manchester United por sus diferencias con el entrenador Erik Ten Hag el mes pasado y no tuvo tampoco un buen Mundial de Qatar, donde para colmo también discutió con el DT Fernando Santos y terminó siendo suplente del seleccionado lusitano, eliminado luego por Marruecos en cuartos de final.En el entorno del futbolista desmienten que el delantero haya aceptado la propuesta de los árabes pero, hasta el momento, es la única concreta y por una cifra millonaria que es imposible de igualar por un club de Europa para un jugador que en febrero próximo cumplirá 38 años.En el caso de que se concretarse la llegada al Al Nassr de Arabia Saudita, será la primera vez en la extensa y exitosa carrera del portugués que no jugará en un club de Europa.