En medio de una crisis diplomática, México ordenó a su embajador en Perú que regrese

Desde el inicio de la crisis, el embajador asistió a los mexicanos en Perú para facilitar su regreso.

Me informa Pablo Monroy Embajador en Lima que el Gobierno de Perú le ha fijado 72 hrs para salir del país. Encuentro esa decisión infundada y reprobable. La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención.México no variará su posición. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 21, 2022

México ordenó el regreso de su embajador en Perú para "resguardar su integridad física", luego de que fuera declarado "persona non grata" y expulsado por el Gobierno peruano tras la concesión de asilo a la familia del expresidente Pedro Castillo."La Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido al embajador Pablo Monroy Conesa regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad física", dijo la Cancillería mexicana este martes por la noche en un comunicado.La dependencia añadió que la embajada quedará a cargo de la primera secretaria, Karla Tatiana Ornelas, quien se desempeña como jefa de Cancillería de la misión en ese país. "Nuestra representación continuará operando con normalidad tras este movimiento", dijo."México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores, especialmente para atender las necesidades de los mexicanos avecindados en el Perú", añadió, informó la agencia de noticias AFP.Este martes el Gobierno peruano declaró "persona non grata" al embajador mexicano al afirmar que expresiones del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación política en Perú eran una injerencia en sus asuntos internos y le dio 72 horas para abandonar el país.A su vez, el Gobierno de Dina Boluarte concedió un salvoconducto para que la familia del destituido Castillo pueda irse con asilo a México.El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, dijo en Twitter que la decisión del Gobierno peruano sobre el embajador Monroy Conesa era "infundada y reprobable"."La conducta de nuestro embajador ha estado apegada a derecho y al principio de no intervención. México no variará su posición", añadió.López Obrador ha sido uno de los más firmes defensores de Castillo, quien fue destituido por el Congreso de ese país el pasado 7 de diciembre después de que intentara disolver el Legislativo unicameral, con el que se hallaba enfrentado.El mandatario de izquierda fue reemplazado por Boluarte, que hasta entonces había sido su vicepresidenta.Apenas el 14 de diciembre, López Obrador dijo que para México, Castillo sigue siendo el presidente de Perú ya que fue elegido por la vía democrática. Asimismo, ha culpado a las "élites" de Perú de haber propiciado la caída del mandatario.