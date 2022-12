Efemérides del 21 de diciembre

La Historia al Día VER VIDEO

1923 - JOAQUÍN V. GONZÁLEZ. A los 60 años muere en Buenos Aires el jurista, historiador y político riojano Joaquín Víctor González, gobernador de La Rioja entre 1889 y 1891. Dispuso la nacionalización de la Universidad de La Plata y además fue miembro de la Real Academia Española.1937 - JANE FONDA. Nace en la ciudad estadounidense de Nueva York la actriz Jane Fonda, ganadora de sendos premios Óscar por su actuación en los filmes Mi pasado me condena y El regreso. Ganó además cuatro Globo de Oro, entre otros premios.1937 - BLANCANIEVES Y LOS 7 ENANITOS. En el Carthay Circle Theatre del barrio de Hollywood (Los Ángeles, EEUU) se estrena Blancanieves y los siete enanitos, el primer largometraje animado de Walt Disney basado en el cuento de los hermanos Grimm publicado en 1812.1940 - FRANCIS FITZGERALD. A los 44 años muere en Hollywood (Los Ángeles, EEUU) el novelista Francis Scott Fitzgeral, uno de los grandes escritores estadounidenses del siglo XX. Es el autor de la novela El gran Gatsby, que fue llevada al cine. Entre sus obras también se destacan Suave es la noche, A este lado del paraíso, Hermosos y malditos.1940 - FRANK ZAPPA. Nace en la ciudad de Baltimore (Maryland, EEUU) el músico, cantante, guitarrista y director de cine estadounidense Frank Zappa, quien produjo más de sesenta álbumes con su banda Mothers of Invention y como solista.1947 - PACO DE LUCÍA. Nace en la ciudad de Algeciras (Cádiz, España) el músico español Paco de Lucía (Francisco Sánchez Gómez), considerado el mejor guitarrista de flamenco contemporáneo y uno de los más virtuosos del mundo. Se destacó por sus colaboraciones con artistas internacionales como Carlos Santana, Al Di Meola o John McLaughlin, pero también con grandes figuras del flamenco como Camarón de la Isla o Tomatito, con quienes modernizó el concepto de flamenco clásico.1975 - PALOMA HERRERA. Nace en la ciudad balneario bonaerense de Mar del Plata la bailarina Paloma Herrera, exdirectora del cuerpo estable de ballet del Teatro Colón de Buenos Aires. En 1995, a los 19 años de edad, había sido promovida a primera bailarina del American Ballet Theatre estadounidense, con lo que se convirtió en la más joven en lograrlo en toda la historia de esa compañía.1988 - FEDERICO MOURA. A la edad de 37 años muere en la ciudad de Buenos Aires el músico, compositor y cantante Federico Moura, líder y vocalista de Virus, una de las bandas más influyentes del rock hispanoamericano.1991 - DESINTEGRACIÓN URSS. Los presidentes de once de los quince países de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ratifican la creación de la Comunidad de Estados Independientes con la firma del Protocolo de Almá-Atá (Kazajistán), Confirmaron así la disolución del mayor bloque socialista, que además marcó el fin de la Guerra Fría con el bloque de países capitalistas liderado por Estados Unidos.1997 - RIVER TRICAMPEÓN. El equipo “millonario” dirigido por Ramón Díaz se consagra tricampeón del fútbol argentino al ganar el Torneo Apertura 1997 al empatar 1-1 con Argentinos Juniors 1 a 1 en la cancha de Vélez Sársfield. River venía de ganar la Supercopa Sudamericana al vencer al San Pablo brasileño por 2-1 con dos goles del delantero chileno Marcelo Salas en el estadio Monumental.2014 - HORACIO FERRER. A los 81 años muere en Buenos Aires el poeta e historiador uruguayo nacionalizado argentino Horacio Ferrer, presidente de la Academia Nacional del Tango. Con Astor Piazzolla compuso el tango Balada para un loco, incluido entre las 100 mejores canciones latinas de la historia.2022 - DÍA DEL GEMELO/A. Se celebra el Día Nacional del Gemelo en honor a las personas nacidas por la fecundación de un mismo óvulo que se dividió en dos embriones. La fecha fue elegida por la simetría numérica 21-12 que designa al vigésimo primer día de diciembre.