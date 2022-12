“Pateé el penal al medio porque me dijo el "Dibu", contó Dybala

Foto: Sebastián Granata.

El delantero Paulo Dybala llegó al aeropuerto internacional de Córdoba, en, agradeció por el recibimiento y contó que pateó el penal al medio en la definición de la final ante Francia porque así se lo recomendó "el ‘Dibu’ (Emiliano) Martínez".Es que el arquero de la Selección Argentina el que le aconsejó que el tiro, segundo de la serie a favor del equipo de Lionel Scaloni, fuera a ese sector del arco defendido por Hugo Lloris, porque “ellos habían errado antes que yo”, dijo el atacante de la Roma de Italia.Dybala, tras arribar a la capital provincial, se subió rápidamente a una camioneta y junto a un par de amigos emprendió camino rumbo a su Laguna Larga natal, situada poco más de 60 kilómetros al sudeste, donde lo esperan ansiosos los vecinos, que le prepararon un gran recibimiento.En breve diálogo con los medios locales, Dybala dijo: “Estoy muy contento, gracias por venir a recibirme. Y ahora me voy a Laguna Larga”.“Lamentablemente no pudimos saludar a todos (en Buenos Aires), pero fue increíble, no hay dimensión. Estamos muy agradecidos a la gente que sufrió igual que nosotros y ahora está disfrutando igual que nosotros”, agregó.Al ser consultado sobre si pensaban entre los jugadores que el título se podía escapar, reflexionó: “En el fútbol puede pasar de todo, pero va a quedar como la final más linda de todos los mundiales”.