Masacre de Quilmes: este miércoles se conocerá el veredicto en el juicio a una oficial

El veredicto en el juicio a una oficial de la policía bonaerense juzgada por la denominadatras incendiarse una comisaría en la que estaban demorados y por la que ya fueron condenados diez policías, se dará a conocer este miércoles, informaron fuentes judiciales.La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 quilmeño que juzga a la oficial Elda Marina Guaquinchay Bogado, quien llegó en libertad al juicio por el delito de "omisión de denuncia de torturas", se comunicará a las 13 de manera digital.Fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal Claudio Pelayo pidió en su alegato la pena de 6 años de prisión y 12 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.En tanto, la defensa de Guaquinchay Bogado requirió a los jueces la absolución.El veredicto iba a conocerse este martes pero, a raíz del feriado, el TOC 5 postergó la audiencia para este miércolesEn el inicio del juicio, la semana pasada,y, ante los jueces y el fiscal Pelayo, dijo que cuando ocurrió la "Masacre de Quilmes" ella estaba embarazada, tenía contracciones y no tuvo responsabilidad.y que no hizo nada para evitar las torturas y la muerte de las víctimas, lo cual ahora dio por acreditado el fiscal.Algunos testigos la habían ubicado en el cordón policial que apaleó a las víctimas cuando salían de las celdas quemadas y se dirigían a las duchas.Uno de los testigos en el debate fue un hombre llamado Jonathan Aguirre, que fueni "impedir la situación".La "Masacre de Quilmes" es uno de los casos emblemáticos de la violencia institucional de los últimos 20 años.El hecho ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la comisaría 1ra. de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas.En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes que quedaron encerrados en sus celdas y no pudieron escapar de las llamas.En 2015 se realizó el juicio. Por las torturas y el incendio: fueron entonces sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el excomisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Carlos Pedreira Catalonga, el cabo Hugo D'Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.Según el fallo del TOC 3 de Quilmes,cuando el mismo TOC 3 ordenó que el inspector Pedreira (45), quien se hallaba cumpliendo prisión domiciliaria monitoreado por una tobillera, sea enviado a la Unidad Penitenciaria 9 de La Plata, donde deberá permanecer hasta el 18 de octubre del 2031.