Lasso anunció que quiere buscar la reelección a la presidencia en 2025

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este martes que buscará su reelección en 2025 para un segundo mandato y desde el Ejecutivo anunciaron los resultados de su"La Constitución del Ecuador permite la reelección por una sola vez, eso será en el 2025, y al menos en Washington uno se envalentona un poco y puedo decirles que no voy a escabullir esa responsabilidad", dijo durante una charla en la capital de Estados Unidos.Lasso comentó que quiere competir por un segundo mandato para continuar, "en materia económica, con políticas virtuosas que requiere el Ecuador y en materia política con más democracia y en materia social con aún mayor inversión".El mandatario ecuatoriano, de 67 años, aseguró que su Gobierno ha "recuperado la economía", y que esta goza de "muy buena salud".Lasso aseguró que Ecuador "regresó plenamente a la democracia" después de su victoria electoral en abril de 2021, cuando le ganó a "un modelo populista caracterizado por penetrar en el poder y luego producir una implosión de las instituciones democráticas".Durante el conversatorio organizado por el think tank Inter-American Dialogue, publicado en su canal de YouTube, agregó que su principal preocupación es "la seguridad interna".Por otro lado, el Gobierno ecuatoriano emitió un comunicado donde expuso los "excelentes resultados tras reunión del presidente Lasso con su homólogo estadounidense".Allí informaron sobre acuerdos por un monto de 38,5 millones de dólares destinados a "microcréditos, especialmente para mujeres emprendedoras"; así como también para "combatir la desnutrición" y "reducir las emisiones de carbono, proteger la biodiversidad, reactivar la economía y abordar el desafío de la pesca ilegal".Entre otras medidas, el comunicado publicado por la Secretaría de Presidencia de en Twitter, informó que ambas partes "celebraron la aprobación del Congreso de la Ley de Asociaciones Bipartidista EEUU- Ecuador" para el año fiscal 2023, que amplía la cooperación para fortalecer las instituciones democráticas, las iniciativas medioambientales y la lucha contra la corrupción.Lasso y BidenEn la lista de prioridades de Lasso, figura buscar ayuda para la criminalidad vinculada a los narcotraficantes con presencia en las calles y en las cárceles.El domingo, el presidente había considerado “justo compartir la factura" por la lucha contra el narcotráfico.Y Biden, apenas antes del inicio de la reunión –a puertas cerradas- explicó que analizarían programas de inversión "para abordar las necesidades de seguridad en el sistema penitenciario de Ecuador, el sector judicial y su seguridad marítima".Biden también le agradeció su "liderazgo moral" y expresó su preocupación por la crisis migratoria en la frontera con México, hasta donde llega un número bajo de ecuatorianos, pero que fue creciendo con el tiempo.Para Lasso también el comercio es otro punto central de la visita, porque Ecuador es “el único país de la costa pacífica de América que no tiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”.En la última semana, Quito celebró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el desembolso de unos 700 millones de dólares tras concluir la sexta y última revisión del acuerdo con el país.