“Messias”, un tango electrónico que compuso una banda paraguaya para Lionel Messi

Foto: IG ndavaru.py

La admiración por Lionel Messi no tiene límites y así lo demuestra la banda paraguaya Ndavaru que lanzó su último trabajo artístico llamado “Messias”, un tango electrónico que enaltece la consagrada figura del futbolista argentino.“El nombre Messias con dos 's' hace referencia a Lionel Messi que, con su talento único, sus virtudes, su persona, despierta tal admiración en el mundo entero como el Messias del fútbol, el Messias del deporte rey”, dijo a Télam Blas Esteban Flor, compositor y arpista del grupo Ndavaru.Ndavaru es una banda paraguaya de folclore-fusión instrumental que conjuga el sonido del arpa paraguaya con teclados, bajo y percusión logrando así un estilo no tradicional, el electrofolk.El tema conjuga los sonidos del arpa paraguaya, el acordeón y sintetizadores electrónicos que cuentan la vida del jugador argentino, destacando el talento, esfuerzo y perseverancia para todas las generaciones.Al ser consultado qué significa para ellos como paraguayos, remarcó que“Él contagia las ganas de no rendirse ante las caídas, que los sueños se logran y despierta en muchos la sensación de “retroceder nunca, rendirse jamás”, hayas logrado o no los objetivos”, resaltó.Ante la pregunta de por qué eligieron un tango electrónico, explicó que “la inspiración ya nació con un aire de tango, vino con ese ritmo incluido y al tratarse de Messi, argentino, hace que cobre mucha más fuerza el nacimiento de esta obra”.“Fue por eso que a la melodía la acompañó de manera natural un aire que nos envía en un viaje imaginario a rincones Rioplatenses, a rincones de Argentina, la cuna del tango”, enfatizó Blas Esteban Flor., añadió.En ese sentido indicó que “la química que se dio entre las distintas formaciones y conocimientos de los músicos de Ndavarú y Alejandro Favian (acordeonista y productor) hizo que el resultado final sea un tango electrónico”.El compositor de este tango, Blas Flor, enfatizó que este tema “lo inspiró la historia de la carrera de Messi desde sus inicios hasta hoy día”.El grupo final que le dio vida a la canción está integrado por Rolfi Gómez (teclados), Pablo Medina (batería), y Luisinho Bordón (bajo); en total cinco músicos que desde sus inicios buscan nuevos sonidos con el arpa paraguaya, explorando dentro del género folklore fusión.En sus lanzamientos más recientes, Ndavaru ha incorporado sintetizadores a sus composiciones folk, como “Misterios del Corazón”, “Encuentro de Almas” y “Slow Remix”, como parte de un prolífico y calificado repertorio presente en todas las plataformas, al que se suma el single “Messias”., en el que participan también Armando Benítez y Seudy Villasanti, directores del Conservatorio de Arte Esther Villasanti, calificado como embajadores del tango-danza en Paraguay y cuatro veces finalista del Campeonato Mundial de Tango.Con “Messias” se introducen por primera vez al territorio del Tango, uniendo el acordeón con el arpa, una hermandad sonora argentina - paraguaya acompañada por la electrónica contemporánea.