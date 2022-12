Ordenan a una diputada bolsonarista que entregue el arma que amenazó a votantes de Lula

Una captura del video que muestra a Zambelli con el arma.

Las excusas de la diputada Zambelli

El juez del Tribunal Supremo de Brasil Gilmar Mendes dio 48 horas de plazo a, Luiz Inácio Lula da Silva, en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones el 30 de octubre.En caso de que la diputada del Partido Liberal (PL) incumpla con la orden judicial en tiempo y forma,, que incluye además el retiro momentáneo de su permiso de tenencia y portación de armas.El fallo responde a una demanda de la Procuraduría General, que alegó motivos de "orden público" en un momento en el que Lula da Silva está a poco más de una semana de asumir el cargo.y decomisar del arma son medidas suficientes para frenar la reiteración del delito investigado y salvaguardar el orden público", alegó la viceprocuradora, Lindora Araújo.En ese sentido, Araújo señaló que Zambelli podría haber incurrido en otro delito de posesión ilegal de armas ya que no contaría con autorización para llevarla mientras se encontraba en la calle ni a entrar en un establecimiento portándola tal como se vieron en las imágenes que tuvieron amplía difusión en los medios.Por su parte,Agregó que que aunque la solicitud para entregarla fuera legítima, al estar en "misión oficial" no está en obligación de responder a estas demandas, consignó la agencia de noticias Europa Press.En vísperas del balotaje de los comicios del 30 de octubre, Zambelli respondió a un grupo de seguidores de Lula da Silva que coreaban el nombre del presidente electo persiguiendo a uno de ellos pistola en mano. La diputada le sigue hasta un bar cercano, donde le exigió que se tumbara en el suelo.Los videos difundidos en redes sociales muestran cómo la diputada intenta agredir a un hombre después de que este dijeraEl hombre se aleja y ella lo persigue, pero la diputada cae en la acera, lo que es utilizado luego por ella para afirmar que había sido agredida.Zambelli está autorizada para portar un arma por su condición de diputada federal, no obstante lo cual el Tribunal Superior Electoral (TSE) prohibió a civiles y policías que no se encontraran de servicio el día anterior a las elecciones a portar llevarlas consigo en los alrededores de los colegios electorales.