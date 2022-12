"Messi termina siendo el mejor de la historia", afirmó Sampaoli

"Por ser el número uno tanto tiempo" entre otros reconocimientos, Sampaoli elogió a Messi.

El actual entrenador de Sevilla de España y ex DT del seleccionado argentino, Jorge Sampaoli , afirmó este martes que el crack rosarino Lionel Messi se impuso como "el mejor de la historia" por sus logros deportivos, Copa del Mundo incluida, y la cantidad de años ininterrumpidos en la elite mundial del fútbol."Por la carrera que tuvo, Messi termina siendo el mejor de la historia por su regularidad en el tiempo, por ser el número uno tanto tiempo, por los Balones de Oro que recibió ", dijo Sampaoli en conferencia de prensa, en la previa del partido de la segunda ronda de la Copa del Rey ante Juventud Torremolinos.Sampaoli, quien dirigió a Messi en el seleccionado argentino en el Mundial de Rusia 2018, respondió así ante la consulta del periodismo local en la comparación entre Messi y Diego Maradona."Son tiempos distintos. Diego no tuvo la misma continuidad, siendo un jugador que determinara cada partido que jugase, pero Messi se sostuvo y termina ganando un Mundial a la edad que tiene, siendo el goleador argentino de todas las Copas del Mundo ", señaló el exentrenador del Olympique de Marsella."Para mí, eso lo convierte en mejor de la historia. Por contundencia y por la diferencia que marcó”, apuntó el entrenador nacido en Casilda, provincia de Santa Fe.El ex DT de la Universidad de Chile también se refirió a Lionel Scaloni, con quien compartió trabajo durante su gestión al frente del seleccionado argentino: "Es una persona que estuvo con nosotros acá y en el último proceso. Es un entrenador que logró algo que para el pueblo es importante y es un mérito muy grande para un entrenador muy joven".