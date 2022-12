El Daily Mirror debió resarcir al exmayordomo de Lady Di por haber pirateado su teléfono

El empleado de Diana fue reivindicado también, respecto de acusaciones infundadas sobre hipotéticos robos a la princesa. Foto: AFP

El antiguo mayordomo y confidente de la princesa británica Diana,por piratear su teléfono para tener acceso a los mensajes de voz, informaron este martes medios locales.En el Tribunal Superior de Londres, los abogados de Burrell anunciaron que el conglomerado mediático Mirror Group Newspapers aceptó la responsabilidad del hackeo ocurrido entre 1995 y 2008, realizado por investigadores privados instruidos por el medio durante el proceso de divorcio entre Lady Di y el actual rey Carlos III y que se extendió más allá de la muerte de la princesa en 1997 en París.“Me complace anunciar que, admitió su responsabilidad y acordó disculparse con el demandante por la repetida invasión de su privacidad”, dijo el letrado de la defensa, Francis Leonard, según el diario The Independent.El grupo mediático acordó pagar daños sustanciales más sus costos legales, además de aceptar la responsabilidad por los actos ilegales, precisó.Esta información fue también confirmada pory el acceso a su mensajería de voz".“El acusado reconoce que esta información nunca debería haberse obtenido o utilizado de la manera en que se hizo y que es responsable por el mal uso de la información privada”, agregó Vakil, quien dijo que el medio se comprometió "a nunca repetir estas acciones". La cuantía de la indemnización desembolsada, no obstante, no se especificó.La prensa británica fue salpicada a principios de la década de 2000 por un amplio escándalo de escuchas ilegales de mensajes que condujo al cierre en 2011 de News of the World, mientras que el Mirror fue condenado en 2015 a pagar indemnizaciones récord a varias celebridades.El abogado de Burrell subrayó este martes los efectos de las escuchas ilegales admitidas por el tabloide:, ya que ella pensaba erróneamente que se filtraba a la prensa información personal altamente sensible".Las escuchas también habrían perjudicado sus relaciones con su defensa cuando fue acusado de robar cientos de objetos personales de Diana cuando murió, cargos de los que fue absuelto, informó la agencia AFP.Además de escuchar sus mensajes de voz,, precisó Leonard.No obstante, el letrado señaló que tras el resarcimiento de daños y la disculpa pública, Burrell “considera que ha sido completamente reivindicado y está feliz de dejar el asunto en paz”.