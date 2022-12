La ONU instó a México a "proteger" a los periodistas tras los últimos ataques

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenó duramente la agresión.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos exigió a las autoridades de México a "garantizar la seguridad" de los periodistas, días después de que el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva saliera ileso de un atentado en Ciudad de México."Los periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades", tuiteó el Alto Comisionado, luego de que Gómez Leyva, un reconocido presentador de noticias de radio y televisión, fuera atacado el 15 de febrero en la capital mexicana, a 200 metros de su casa, por dos personas que le dispararon desde una motocicleta, según denunció el propio comunicador., pues las balas impactaron en el parabrisas, en una ventanilla y en la carrocería de su camioneta blindada.El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, condenó duramente la agresión., informó la agencia de noticias AFP."Si no lo hace, no solo contribuye a la autocensura, sino que alienta la violencia contra los medios", señaló la organización., según datos del Gobierno., según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).Desde el 2000, en México fueron asesinados más de 150 periodistas, de acuerdo con un recuento de RSF; crímenes que en su mayoría siguen impunes.