Locura sin fin: una réplica de la Copa en Plaza y un auto pintado con el "andá payá"

Euforia para ver a la Scaloneta / Foto: Leandro Blanco

Una copa brillando frente al Cabildo

El auto tuneado con el "Andá Payá"

Los fanáticos se visten a todo color para ver a la selección / Foto: Eliana Obregón

Rapado por una promesa

Una arenga maradoniana

Cientos de miles marchan con entusiasmo para seguir a los jugadores campeones del mundo / Foto: Gustavo Amarelle

Una bandera desde Fiorito

Una réplica de la Copa del Mundo en la Plaza de Mayo, dondea gente hacía largas filas para tomarse una foto, el auto pintando con el histórico "Andá payá" de Messi y un nene que se rapó para cumplir la promesa que hizo en la tanda de los penales son algunas de las tantas particularidades que se viven en las calles en el histórico día de los festejos con los jugadores de la Selección campeona del mundo.En la Plaza de Mayo,para que la gente se lleve su foto, con un aporte "a voluntad"."El 7 de enero de este año leo el diario y veo que la final del Mundo es el 18 de diciembre. Dije: 'Argentina campeón del Mundo´. Ya lo hice cuando fue la final Boca-River, que pensé que los hinchas iban a querer la foto con la Copa. Y aquel verano la mandamos a hacer y nos fue muy bien. Esta Copa es de metal y enchapado de bronce, pisa 5,5 kilos y mide 38 centímetros. La original pesa un kilo más. Pero el tamaño es como la original. Se consigue a 300 dólares en la Argentina", contó.Gonzalo es vendedor ambulante y tiene otro motivo de alegría: "Hoy todos estamos trabajando bien, los restaurantes, esto movió un poco la economía, hizo feliz a la gente, los chicos, la gente grande, a todos".En el cruce de Diagonal Norte y 9 de Julio,"No era una apuesta, simplemente amo Argentina, los amo a los jugadores y tengo la posibilidad y la locura de hacerlo, este es un simple homenaje para ellos. No me importan los resultados, dieron todo. De hecho, el auto lo pinté hace una semana","Lo paseo orgulloso por todas partes, me vine desde La Plata para compartir esta emoción popular. Es una caricia al alma lo que nos está pasando, es una locura hermosa, acá no hay brecha entre nosotros. El corazón me palpita a mil. Es una nube extrema de emoción", describió Walter.Sobre uno de los puentes que cruza la General Paz a la altura del Parque Sarmiento, en el barrio porteño de Saavedra,"Estábamos ya en los penales y dije: 'si ataja el Dibu me pelo´. Me salió muy de adentro",. "Si lo veo a Messi voy a ser el más feliz del mundo. Me agarra un infarto. Me muero muerto", aseguró el niño que llegó a las 8:30 con sus hermanos desde Tortuguitas."Estamos acá desde temprano al rayo del sol, pero todo sea por Messi", agregó Tiziana.Cerca del mediodía, en la calle Chile al 1200,, todos con la camiseta argentina, yDespués salieron juntos en dirección al Obelisco, entonando "Muchachos", pero con la letra cambiada, la que dice: "Ya tenemos la tercera".Llegaron caminando desde Villa Fiorito, donde viven. Traen consigo una bandera gigante con el rostro pintado de Diego Armando Maradona de unos 5 metros de ancho por 3 de alto, y "muchos metros" de largo., contó.Con la bandera que pintaron hace dos meses, la mujer dijo que el domingo pasado "le pedimos a Dios. Para nosotras tuvo incidencia Diego en esto. Hacía falta alegría en la Argentina y Diego estaría festejando como siempre el triunfo. Debe estar feliz allá arriba".