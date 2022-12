Recusaron a la jueza de la causa por la mortandad de pingüinos en Punta Tombo

En la causa se investiga la muerte de un número impreciso de pingüinos pichones y la destrucción de nidos con huevos.

El pedido de recusación

La(AAdeAA), en conjunto con las fundaciones, recusaron a la jueza penal de Chubuten la causa por la que se investiga la mortandad de pingüinos hace un año en la zona próxima a Punta Tombo.La presentación, a la que tuvo acceso Télam, fue realizada por laen representación de las entidades mencionadas en "carácter de denunciante y pretensos querellantes" en la causa caratulada "Ministerio público fiscal s/investigación maltrato animal Punta Tombo".Se trata de la causa por la que se investiga laque ocurrió entre el 10 de agosto y el 26 de noviembre de 2021, cuando una retroexcavadora pasó por encima de la población provocando daños sobre fauna y flora silvestre autóctonas.Los hechos se registraron en la, de 38 años.La estancia está lindera a la reserva de Punta Tombo, 60 km. al sur de Rawson, la capital del Chubut, y es considerada uno de los apostaderos de Pingüinos de Magallanes más grande del mundo.El ámbito se encuentra dentro del(AICA) y parte de un mismo ecosistema.La Regina compareció el lunes de la semana pasada a la audiencia de apertura de investigación, pero la misma fracasó porque la jueza Tolomei interpretó que no estaban acreditados los hechos y le pidió a la fiscal Florencia Gómez que adecue el texto."El día 12 del mes diciembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de trámite prevista para la apertura de la investigación y tratamiento de la querella dentro de la presente causa, en cuya oportunidad la jueza a cargo reconoció explícitamente que su pareja es socio del abogado que tiene a cargo la defensa técnica del imputado", dice elY agrega: "En otras palabras, el abogado Alfredo Pérez Galimberti es socio del abogado Federico Ruffa y esposo de la jueza Tolomei. ¡Extraordinaria revelación!"."Sin embargo, y para absoluta sorpresa de nuestra parte, posteriormente a este reconocimiento la magistrada declaró que a su entender ésta situación no afecta ni afectará su deber de objetividad en el proceso, por lo cual no se excusó de intervenir en la causa", indica otro párrafo.La abogada ambientalista considera que lao, cuanto menos, generan en nuestra calidad de denunciantes, víctimas y pretensos querellantes, sospechas serias y fundadas acerca de la imparcialidad".Como prueba de su planteo, la abogada ambientalista ofrece "la grabación de la audiencia de trámite de apertura de investigación de fecha 12/12/2022 que obra en poder de la Oficina Judicial de Rawson, a la que oportunamente se le será solicitada".