Usos y abusos de los conceptos estrés y relajación

En medio de tantas presiones hay que suprimir excesos más que fabricar entusiasmos.

Márgenes para un cambio de vida

Escena 1

Escena 2

Un exceso de consejos incrementa el estrés

Las tecnologías de la salud podrían contribuir a la polución mental a través de la difusión de mensajes generales que no contemplan lo personal.

Relajación: riesgo y beneficio

Escena 3



Las tecnologías de la salud están avanzando hacia la detección precoz de la enfermedad y en este tema han progresado de modo considerable. Sin embargo no se ha avanzado del mismo modo en la reflexión acerca deemerge de él.Quizás la aparición de algunas patologías que no estaban presentes décadas atrásy en sectores cada vez más amplios de la población) nos permitan decir que éste puede ser el momento para reflexionar sobre qué espera del ser humano la sociedad en la que vivimos y qué sería para esta persona una adaptación saludable.En parte el concepto de salud dominante identifica lo sano con lo exitoso, lo eficiente, lo adaptado, lo equilibrado y por lo generalsus formas de lograr estos objetivos. Este criterio de salud llevaría a la persona a buscar y tratar de incorporar algunos modelos (sociales, corporales, conductuales) que podrían funcionar en sintonía con su personalidad y con su cuerpo … al menos durante algún tiempo.La persona ha comenzado a ser afectada por algunos síntomas que la incomodan. Síntomas no demasiado graves pero suficientemente molestos., que la hacen sospechosa de estrés. Esta persona siente que no tiene la andadura atlética de algunos de sus colegas que parecen arreglarse con pocas horas de sueño, pero la cantidad de reuniones laborales la llevan a forzar sus horarios habituales. No quiere dejar de participar de sus, no desea dejar de ir de vez en cuando al cine o al teatro, de asistir a algún curso que le haga sentir que todavía tiene algunas inquietudes culturales o artísticas y por supuesto no renunciará a su vida de pareja o familiar.Sin embargo, esta persona cree que algo deberá cambiar, aunque no lo de las reuniones después de los horarios de trabajo, ¡de eso ni hablar! Sabe que no asistir a ellas (después de todo sólo son un par por semana) lo pondrán ante el riesgo de quedarse afuera de algunas internas que se están jugando.quizás esperen una de sus ausencias para introducirse en un área de su pertenencia.La persona en cuestión consultará por sus síntomas a un profesional (de cualquiera de las variadas orientaciones que abundan en el mercado) que lo interrogará acerca de sus costumbres (horas de sueño, ¿alguna preocupación?, enfermedades familiares, estilo alimenticio, ¿gimnasia? ¿caminatas?, tipo de trabajo). El profesional recetará cambios puntualesy le recordará la importancia del descanso y de la práctica de la relajación. De no ser así, lo amenazará con las mil caras del estrés.Este profesional ha aprendido una serie de recetas de lo que le conviene a un organismo sano y se las brinda a su paciente con la mejor intención. Él es uno de los tantos profesionales de la cartilla de un Servicio de Salud que atiende a sus pacientes con vocación, pero que necesita cubrir un cupo para, un cupo de más de una decena de pacientes diarios, por decir un número. Él sabe que muchas de las advertencias que le trasmite a su paciente no son aplicadas a su propia persona y siente un cierto pudor por ello.Por otro lado, él algunas veces se plantea la pregunta de para qué tipo de vida está tratando de mejorar a su paciente y si no lo está reintegrando a un estilo de vivir que seguirá enfermándolo. Ha llegado a pensar que está contribuyendo a desarrollar más atletas del mercado y de la globalización, que personas interesadas en indagar las condiciones de existencia que las han enfermado. Él piensa quecomida chatarra, muchas horas de trabajo en condiciones insalubres y poca actividad física. Después de todo su paciente de qué se queja. Hoy en día tener trabajo es una suerte y la afección que padece no es tan grave. Más lo enfermaría a su paciente perder el trabajo y a él que su paciente se transforme en un insolvente o en un adepto a las medicinas alternativas. Este pensamiento tranquiliza su conciencia.Las capacidades personales para enfrentar de modo creativo las situaciones conflictivas son afectadas por circunstancias complejas., por las mismas inquietudes laborales y temores que capturan la tonicidad y la desvitalizan e impiden movilizar los recursos personales para una salud de lo posible.La persona sospechada de estrés no sólo deberá enfrentar el enigma que le plantea un estilo de vida que la ha llevado a enfermar en un medio que podría ser hostil a este tipo de interrogantes, sino que ademásacerca de lo que deberá hacer para no enfermar o para conservar la salud.Las propuestas que abundan en el mercado habitualmente tienden a ignorar lo que la persona puede y quiere, lo que su ambiente permite y tolera y lo que la situación aconseja para ese momento. De tal modo,a través de la difusión de mensajes generales que no contemplan lo personal, con verdades relativas transmitidas como absolutas. La persona sospechada de estrés, frágil por esta condición, alejada de su propia voz interior que se le ha hecho poco confiable, quizás no esté en condiciones de distinguir qué es lo bueno que se le ofrece y cómo diferenciarlo de propuestas menos saludables. Con la intención de mejorar la calidad de vida que llevaría al estrésOtro consideración a tener en cuenta es que la mayoría de las sugerencias que pululan en el ambiente instarán a la persona a llevar su cuerpo al descanso, a la relajación, al descarte de pensamientos negativos, a la reducción de la intensidad de algunas pasiones. Es decir:La persona sospechada de estrés será invitada a buscar en la relajación un aliado. A través de esta práctica intentará llevar sus músculos al reposo y cederá el peso del cuerpo en dirección al suelo buscando no luchar contra la gravedad, abandonándose de a poco.A esta persona le han informado que para intentar este tipo de relajación deberá procurar condiciones adecuadas: lugar y horarios apropiados y una conducción especializada.Esta persona así relajada alcanzará un estado de pesadez y somnolencia como el que se logra cuando se está próximo al dormir. Dormidas las razones, acalladas las pasiones.Durante este estado saludable, un ruido y hasta el llanto de un bebé oque la te no le escatima, podrían provocar un sobresalto, una inquietud, una ligera taquicardia., con el luchador/a interior en reposo y sin las conductas apropiadas, que con motores encendidos dispondría. Es el riesgo de este tipo de relajación: dejar a la persona inerme para enfrentar la lucha por el diario vivir y con los reflejos adormecidos para actuar y sentir convenientemente.¿Acaso si esta persona hubiera ingerido un somnífero se le aconsejaría que condujera su coche por una avenida muy transitada?Sin embargo,que se juegan cuando se cree que la persona sufre un estrés, un agotamiento del tono.Relajación es lo que le aconseja el médico, cuando le cuenta de sus dolores de cabeza o de su estreñimiento o de su miedo a viajar en colectivo; sus compañeras/os de oficina cuando la ven ansiosa por finalizar a tiempo un informe; sus amigas/os, cuando la ven desencantada ante; sus familiares cuando golpetea con los pies en el suelo marcando algún ritmo desconocido o su perro cuando lo acaricia con demasiada fuerza.Pero si la persona ya ha terminado su jornada laboral y se dispone al ronroneo del hogar ¿qué tendría de malo aquietarse y dejar que la "ambición descanse"? Por el contrario, sería lo indicado, junto con otras acciones como, hojear una novelita rosa e irse a dormir.La relajación tiene otras ventajas que la de poner a la persona al filo de la cama: las de desplegar los canales de la sensibilidad y predisponer a ensoñaciones.como puertas a la inspiración, a la creatividad. Momentos mágicos de defensas bajitas para hacer danzar al duende interior.