El Parlamento Europeo invitó a Elon Musk a un debate "franco y público" sobre Twitter

Cierre de cuentas, repudio y marcha atrás

La presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola,con eurodiputados sobre el papel de la red social y las nuevas normas comunitarias en materia de transparencia, desinformación y servicios digitales.En una carta enviada a Musk e informada este martes, la dirigente maltesa apunta al "papel central" de la plataforma en lade la Unión Europea (UE) por su peso en el discurso público y subraya por ello la importancia de que se adhiera a las reglas del bloque comunitario, informó la agencia de noticias Europa Press.En este contexto, la política conservadora advirtió también que la red social no debería convertirse "involuntariamente" en un "catalizador" de discursos de odio, injerencias electorales o de desinformación.que informaron sobre la compañía y su nuevo dueño por supuestamente, lo que provocó el repudio de medios, ONGs y la UE, que amenazó con sanciones contra la red social.Entre las cuentas que se suspendieron se encuentra @ElonJet, que rastreaba los vuelos del avión privado de Musk, pero también las de trabajadores destacados de CNN, The New York Times y The Washington Post, así como de comunicadores independientes.Además, fue suspendido el usuario de Mastodon, también una red social de microblogging, pero de código abierto, y una alternativa que promueven los detractores de la nueva versión de Twitter bajo las órdenes del hombre más rico del mundo.Tras el repudio generalizado y la pérdida de algunos de sus patrocinadores más cercanos,Por ello, Metsola emplazó a Musk a aceptar la invitación para mantener un debate "franco y público" con los eurodiputados de las comisiones parlamentarias de Libertades Civiles, Justicia e Interior y de Mercado Interior y Protección del Consumidor.La presidenta de la Eurocámara recordó en su invitación que la UE está construyendo un marco regulatorio reforzado en materia de servicios digitales, lo que incluye nuevas normas para evitar abusos de las grandes plataformas y medidas para una mayor transparencia.El Parlamento Europeo, que "representa a cerca de 450 millones de ciudadanos", participa también como legislador en el desarrollo de estas normas, subraya Metsola, quien también indicó a Musk que otros altos directivos de compañías estadounidenses participaron en audiencias públicas en la Cámara europea.Tras los hechos de la semana pasada, el domingo Musk preguntó a los usuarios de Twitter si debería dejar el cargo de director de la empresa y prometió acatar los resultados de su encuesta. Cuando el lunes cerró el sondeo, el 57,5% dijo que debería renunciar.Sin embargo, el multimillonario dijo que analiza si solo los suscriptores de Twitter Blue podrán votar en futuras encuestas relacionadas con políticas en la plataforma.Twitter Blue es una suscripción paga que permite a cualquier persona comprar una insignia verificada de marca azul para su cuenta.En 2021 vendió una décima parte de sus participaciones en Tesla después de una encuesta, restauró la cuenta de Donald Trump después de una segunda el mes pasado y restableció varias cuentas suspendidas después de una tercera.