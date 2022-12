Deportes

20-12-2022 12:19 - Argentina Campeón del Mundo

Los Granaderos tocaron el himno en Plaza de Mayo y desataron la fiesta popular

La escena fue recién pasadas a las 10 cuando se escuchó "Oh, oh, oh, ohhhh...." en el corazón de la Plaza en el momento en que los Granaderos comenzaron a tocar los instrumentos y en cuestión de segundos los presentes los rodearon en un abrazo.