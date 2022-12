Murió Terry Hall, el cantante de The Specials, el grupo británico que difundió el ska

Terence Edward "Terry" Hall nació el 19 de marzo de 1959, en Coventry, Reino Unido. / Foto: Instagram

"A Message To You Rudy", uno de los clásicos de The Specials. VER VIDEO

Terry Hall, el cantante del grupo británico The Specials, una banda fundamental en la escena ska de finales de los `70 y principios de los `80, murió a los 63 años por causas que no fueron informadas.“Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento, luego de una breve enfermedad, de Terry, nuestro hermoso amigo, hermano y uno de los cantantes y compositores más brillantes de este país ha producido alguna vez”, informaron sus compañeros en la página oficial del grupo, que planeaba una serie de conciertos para el año próximo., añade el texto que también describe al artista como "un padre maravilloso" y una de las personas "más amables, divertidas y auténticas".Por su parte, su coequiper como cantante en The Specials, Neville Staple, se manifestó "profundamente triste" por la muerte de su compañero y reconoció que sabían "que Terry no estaba bien" pero no se dieron cuenta "de cuán grave era hasta hace poco".Terry Hall, junto a Staple, Roddy Byers y John Bradbury, se había unido a The Specials en 1978, un año después de su creación por parte de Jerry Dammers, Lynval Golding y Horace Panter.Desde su nacimiento en Coventry, el grupo se erigió como uno de los principales difusores de los ritmos jamaiquinos y, desde ese lugar, encabezó un movimiento musical que alistó a formaciones como Madness, The Selecter y The English Beat.Desde la imagen,En esa tónica, la banda fue responsable de clásicos como "A Message to You, Rudy", "Ghost Town", "Monkey Man", "Gansters" y "Too Much Too Young".En nuestro país, influenciaron mucho a grupos como Los Fabulosos Cadillacs, que reversionaron "A Messagew to You, Rudy" en español, y a Los Calzones Rotos.En muchas de sus canciones,. Fueron de los pocos que se enfrentaron públicamente al National Front, una organización nazi.La banda también fue dueña de su propio sello discográfico, el célebre "2 Tones", que albergó a varios grupos enrolados en el estilo musical minimalista enunciado en su nombre y en la denuncia social.Tras la disolución de The Specials a mediados de los `80, Terry Hall lideró The Colourfield, un grupo de menor éxito pero que sin embargo se anotó un gran hit con "I Can´t Get Enough of You, Babe".Tal como se mencionó antes, actualmente el grupo se reunía para giras ocasionales, como lo preveía para 2023.