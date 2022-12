Hugo Tocalli: "Messi no quiso jugar para España y me salvó la vida"

Tocalli fue el artífice de la llegada de Messi a la selección.

Messi y la Copa. Foto Alfredo Luna

Hugo Tocalli, exseleccionador sub-20 de Argentina y primer DT de Lionel Messi en la Selección, reconoció hoy que le "salvó la vida" al no elegir jugar para España.No quiso jugar para España y me salvó la vida", contó Tocalli entre risas en una nota con la radio "Futurock".Nosotros vimos videos en los que veíamos videos con su velocidad y le pedimos a Omar Souto (administrativo de AFA) que lo localice lo antes posible", recordó.Tocalli fue importante en la llegada de Messi al seleccionado sub-20 y en su época le pidió a Julio Humberto Grondona que arme un amistoso oficial, con árbitro FIFA, para "asegurarlo".Por otro lado, Tocalli, que es padre de Martín, entrenador de arqueros de la Selección campeona del mundo, y contó que anoche en Ezeiza la gente estaba "muy emocionada".", explicó.. Por eso se llegó a donde se llegó. Se notó respeto del grupo al DT y viceversa", argumentó.Tocalli, que no estuvo al frente de la Selección campeona sub-20 en Países Bajos 2005 porque ya era parte del cuerpo técnico de la mayor, destacó a Lionel Scaloni porque tuvo "mucho mérito en el logro".