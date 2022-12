El Garrahan presentó el primer Consejo Consultivo de Adolescentes de un centro pediátrico

La ministra Vizzotti y los chicos en el Carrahan. (Foto: Víctor Carreira)

El Hospital Garrahan presentó este lunesen un centro pediátrico de la Argentina, un ámbito de participación inédito que, adelantaron, será un “espacio de contención entre nosotros mismos”, en donde podrán “explicar cómo transitó cada adolescente su trayectoria en el hospital” y “realizar el trabajo en conjunto con los adultos”.El evento, que se realizó en el segundo piso en el aula magna del centro de salud, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, contó con la presencia de; Esperanza Paciaroni, miembro del Consejo Consultivo de Adolescentes; Patricia García Arrigoni, directora médica ejecutiva; Gabriela Bauer, presidenta del Consejo de Administración del Garrahan; y Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) del Ministerio de Desarrollo Social.Además, participó la orquesta El Tambo, de La Matanza, que forma parte del Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles del Ministerio de Cultura.Al momento de su ponencia, la ministra Vizzotti afirmó que “nosotros tenemos la absoluta convicción de que la sociedad civil, quien son las y los beneficiarios de las políticas públicas, tienen que tener voz, porque, por más buena voluntad que tengamos quienes estamos sentados transitoriamente en un lugar de decisión,”.Asimismo, Vizzotti agregó que “ponerse en el lugar de otro” es una actitud muy relevante y que “este paso que dio el Garrahan es muy importante”.Progresivamente, el grupo abrirá nuevas convocatorias hasta alcanzar un máximo de 11 consejeros y un coordinador, de acuerdo con los lineamientos tentativos que deberán ser aprobados por el propio Consejo.En una primera instancia,para el seguimiento de los temas en las comisiones de atención de la salud, infraestructura y diseño de actividades, que después realizarán sugerencias al Hospital.“La idea es implementar una política pública que institucionalice y garantice el derecho de protección de niños, niñas y adolescentes y desde ahí preguntarnos cómo, en su mayoría largos, y que se encuentran en este momento estables como para compartir e interpelarnos como institución acerca de dónde deberían pasar las innovaciones y mejoras”,La presidenta del Consejo de Administración del Garrahan manifestó que,, “la idea es que hayan transitado un tiempo suficiente como para tener esa experiencia”.“Lo que hemos tenido en cuenta es que tengan un apoyo y una coordinación conformada por pediatras, trabajadores sociales, psiquiatras y psicólogos del área de salud mental para poder canalizar mejor lo que van viendo y escuchando”, agregó., expresó que dentro del Hospital la atención es excelente y que tuvo “una muy linda experiencia"."A nivel médico no hay nada que mejorar. El acompañamiento de cada médico y de cada sector es muy bueno”, agregó.En diálogo con Télam,declaró que “hay adolescentes que quieren participar y no saben cómo. Nuestra voz es muy importante, aunque sea un espacio que recién está empezando, va a estar bueno que otros hospitales pediátricos o de adultos abran estas puertas a espacios de participación”.La invitación para participar en el Consejo Consultivo de Adolescentes le llegó mediante una de sus doctoras, que le hizo el contacto con la directora de Atención al Paciente, en donde le comentaron que estaban formando un Consejo. "Como yo formo parte del Consejo Consultivo de la Senaf de Adolescentes les comenté un poco de mi experiencia”, dijo.Sobre el Consejo, espera que se puedapara que cada uno pueda manifestar cómo transitó su trayectoria en el Hospital.Por último, resaltó la importancia del trabajo en conjunto con adultos: "Se dice que los adolescentes queremos trabajar solos y que vamos contra todo, pero la verdad es que no. La idea es trabajar en conjunto”, finalizó.