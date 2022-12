Ardiles: “Messi jugó como Maradona en este Mundial”

Osvaldo Ardiles.

Osvaldo Ardiles, integrante del seleccionado campeón del mundo Argentina 1978, reconoció que Lionel Messi, máxima estrella de Qatar 2022, “jugó como Maradona” en relación a la notable incidencia que el eterno capitán albiceleste tuvo en la conquista de México 1986."Messi jugó como (Diego) Maradona en este Mundial de Qatar. Fue determinante en la conquista del título” resumió el entrenador cordobés, de 70 años.El exvolante de Tottenham de la Premier League inglesa y ex DT de Racing Club reflejó el cambio de actitud que mostró el crack rosarino, de 35 años, quien “hace poco más de tres años hasta tenía decidido alejarse del seleccionado argentino, abrumado por no ganar títulos” dijo.Ardiles, titular en el conjunto albiceleste del director técnico César Menotti durante buena parte de aquel Mundial ’78, ponderó la labor del actual entrenador, Lionel Scaloni, quien, a su juicio, “lo convenció de seguir actuando, le dio un equipo que lo rodeara mejor y las cosas empezaron a cambiar para él” admitió en declaraciones a Radio Televisión Española (RTE).Esta situación, según Ardiles, le permitió a Messi “acomodarse mejor” en la comparación con Maradona, a quien siempre se lo calificó no solo como “líder futbolístico sino también en temperamento”.El ex mediocampista de Huracán e Instituto de Córdoba sostuvo que el actual capitán argentino exhibió en esta Copa del Mundo un perfil más combativo discutiendo “inclusive con los árbitros”“Entonces, la gente empezó a compararlo con Diego, también con Pelé y con los mejores jugadores de la historia del fútbol del mundo”, reflejó Ardiles.En lo estrictamente futbolístico, tanto Messi como Maradona son “muy parecidos. Los dos son mágicos”, según Ardiles.“No son de este mundo por la forma en la que juegan. Son increíblemente buenos ambos. Y son los dos argentinos” resumió el estratega cordobés.