Piden sesión especial para tratar la moratoria previsional y la creación de universidades

Germán Martínez, presidente del bloque del FDT. / Foto: Víctor Carreira.

📃 | Desde el Bloque del FDT solicitamos #SesiónEspecial para el miércoles 21 de diciembre, a las 13 hs, a fin de tratar el siguiente temario: pic.twitter.com/FztkU4ilND — Diputados de TOD☀S (@Diputados_Todos) December 19, 2022

El Frente de Todos (FdT) solicitó este lunes una sesión especial en lapara el próximo miércoles a fin de debatir un conjunto de iniciativas, entre las que figuran el proyecto de moratoria previsional, la creación de nueve universidades nacionales en diferentes provincias del país y acuerdos internacionales.Se tratará del último debate del año ya que las sesiones ordinarias se prorrogaron hasta el 31 de diciembre y significará la reanudación de la actividad parlamentaria tras la fuerte controversia entre el oficialismo y la oposición por la integración del Consejo de la Magistratura.El presidente del bloque del FDT,, solicitó la sesión para el miércoles a las 13 horas para tratar de convertir en ley el proyecto de, que busca que unas ochocientas mil personas que tienen la edad jubilatoria pero no tienen los 30 años de aportes, puedan acceder a ese derecho, y laDe todos modos, Juntos por el Cambio (JxC) aún no definió si dará quórum en esta sesión, bajo el argumento de que el temario no fue acordado con esa fuerza política, aunque la decisión final recién se tomará en las próximas horas, señalaron fuentes de la alianza opositora.Con el pedido de la sesión especial el FDT busca retomar el temario de la frustrada sesión del 1ro de diciembre, donde estabaque terminó en un escándalo porque, ya que se había postergado en tres oportunidades.Se trata de las Universidades del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar y San Fernando; de Saladillo, de Pilar, de la Cuenca del Salado; de Ezeiza que estarán ubicadas en la provincia de Buenos Aires.También se armará la Universidades de Madres de Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires; de Río Tercero, en Córdoba, y en Entre Ríos, la Universidad Juan Laurentino Ortiz, con sede en la ciudad de Paraná.Otro punto central del temario será el proyecto de moratoria previsional-que tiene sanción del Senado- y por la cual los ciudadanos que tienen la edad y no cumplen los 30 años de aportes pueden ingresar en un plan para completar el pago de esos años.Hasta fin de año tiene vigencia una moratoria previsional para las mujeres, pero con esta nueva ley se podrá mantener este sistema e incorporar a los hombres para que también puedan acceder a un plan que les permita alcanzar los 30 años de aportes y acceder a una jubilación mínima.El proyecto, cuya autoría corresponde a la senadora mendocina, establece que el plan de beneficios se conformará de una Unidad de Pago y de una Unidad de Cancelación de Aportes para trabajadores en actividad.También se tratarán los proyectos sobre la ley 22.990 de sangre y de contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de Down, para su hijo en gestación o recién nacido, y el programa Federal Único de Informatización y digitalización de historias clínicas.El Frente de Todos también propone aprobar un conjunto de convenios internacionales, entre los que figuran los acuerdos sobre Transporte Aéreo, firmado entre Argentina y Portugal, el 25 de junio del 2007; y de Servicios Aéreos entre Argentina y Países Bajos, suscripto en el 2017.El temario también contempla tratar el Tratado de Extradición entre Argentina y la Republica Checa, suscripto en noviembre de 2019; el Acuerdo para la eliminación del cobro de cargos de roaming internacionales a los usuarios del Mercosur, firmado del 2019, y el Acuerdo de Cooperación en materia de defensa entre Argentina e Italia, suscripto en septiembre del 2016.Además, incluye los acuerdos de cooperación para vigilancia y control del espacio aéreo entre Argentina y Uruguay, y de reconocimiento de título de educación superar en el Mercosur.Otro punto, será convalidar la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios celebrada el 24 de noviembre del 2016, y Convenio 149 de la OIT sobre trabajo y personal de vida del personal de Enfermería.