Mar del Plata prepara un verano con una imponente cartelera teatral

"El beso de la mujer araña": la pieza inspirada en Manuel Puig en Mar del Plata.

Carlos Rottenberg, el productor fuerte de la temporada marplatense 2022-2023.

El múltiple José María Muscari al frente de "Perdida mente".

Agustin Rada Aristarán vuelve con su propuesta "Revuelto" al Lido.

Con esperados estrenos, grandes reposiciones, despedidas, una selección del off porteño, nutrida grilla oficial y la propia escena independiente local, Mar del Plata propone una nueva e imponente cartelera teatral de verano con más de 100 títulos para toda la temporada., dijo días atrás a Télam el empresario teatralcuando para celebrar sus 45 veranos ininterrumpidos en Mar del Plata, presentó en Buenos Aires los siete elencos que harán temporada completa en sus salas de la ciudad balnearia.A tono con esa historia riquísima y peculiar que sigue actualizándose, cada año, el actorrecordó en el podcast “Mi historia con Mar del Plata” que cuando se desempeñó como uno de los vicepresidentes de la Federación Internacional de Actores, “en una reunión en la que se hablaba sobre qué se hacía en el verano con los actores, les conté lo que pasaba en Mar del Plata con los espectáculos y mis colegas no creían lo que estaba contando porque no había cosa parecida en el mundo”.La oferta actual se puso a rodar el pasado 2 de diciembre en la Sala Melany, del Centro de Arte donde, deabrió el fuego estival anunciando, además, funciones el 23 de diciembre a las 21.30 y dos funciones por mes durante enero y febrero (5 y 19 de enero y 2 y 16 de febrero, siempre a las 20).Pero, además, el artista, de 74 años, participará en La Feliz de la despedida de una de sus máximas creaciones:a 30 años de su estreno y de su reconocido paso por escenarios locales e internacionales.La puesta que Cibrián Campoy creó junto ay que asumenjunto a 25 artistas en escena, cerrará su andar con una temporada a iniciarse el jueves 22 y que de martes a domingo a las 21.30 subirá a escena del Radio City del mismo Centro de Arte.El citado Rottemberg llevará al escenario del Teatro Bristol apara protagonizar la comedia. Escrita por autores catalanes y dirigida por, la puesta se alzó recientemente con cuatro premios ACE.Después de un año exitoso en la Ciudad de Buenos Aires,llegarán al Teatro Atlas con, la creación de, con dirección dehará su espectáculoen el Lido y el humorista correntino,, se presentará en el Teatro Neptuno.Además, al Teatro Mar del Plata desembarcaránpara protagonizar, escrito y dirigido por. En tanto el psicólogo, completará la programación los lunes y martes en el Bristol con el espectáculoOtra propuesta de peso que se anuncia es, comedia que tras haber pasado el último verano por Villa Carlos Paz, arribará al Teatro Tronador con un elenco integrado porBajo dirección dey producción general de, la probada pieza estrenará el miércoles 28 con funciones que en enero irán de jueves a domingos y en febrero de miércoles a domingos, siempre a las 21.Con más de 60 propuestas que aún esperan detalles para su confirmación, el Auditorium -dependiente del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires- es garantía de espectáculos de calidad a precios populares que de momento tiene apenas un par de certezas, la primera de ellas:, adaptación sobre”, de, con adaptación y dirección dey protagónico deLa obra, también actuada por, inaugurará la Sala Payró del Complejo el 5 de enero a las 21, en la primera de cuatro funciones que luego serán el 6, 7 y 8. Durante febrero, la pieza se mudará a la Sala Piazzolla del mismo espacio y podrá verse el 16, 17, 18 y 19 a las 21.30.En tanto,, obra con la que a 90 años del estreno dedeexplora el puente entre aquel mundo y el presente, se ofrecerá del 12 al 15 de enero a las 23 y del 9 al 12 de febrero a las 21 en la Sala Nachman del Auditorium.Del 12 al 15 de enero y del 9 al 12 de febrero, a las 21, en la Sala Payró, reunidos bajo la dirección dey texto de, los actoresanimaránTambién allí aunque con menos precisiones en cuanto a fechas y sedes, volverá, la obra decon dirección deque en agosto se presentó a sala llena y recibió una distinción del Concejo Deliberante de General Pueyrredón.Entre las novedades salientes del cartel veraniego figura la nómina de premiadas obras del teatro off y oficial porteño que llegarán a Mar del Plata.La encargada de abrir ese espacio será, con cinco actores, un músico y 30 personajes que del 5 al 10 de enero a las 22, se verá en la Sala Agua del Cuatro Elementos Espacio Teatral. En las mismas noches la sala Tierra de ese complejo independiente acogerá el unipersonal, del poeta, novelista, ensayista e intelectual argentinoOtro unipersonal, en este caso el laureado,, unipersonal conque se presentará en el Séptimo Fuego el 7, 8 y 9 de enero a las 23.30 y el 7 también a la 1 de la madrugada.La Sala Laureti del Centro Comercial del Puerto, será sede -del 12 al 15 de enero a las 23 y del 9 al 12 de febrero, siempre a las 21- del premiado unipersonal musical escrito, dirigido y actuado por Mariana Cumbi Bustinza: “La Meca-Ascenso, apogeo y derrumbe de un ídolo cumbiero”.Una nueva versión del clásico, de, con dirección de la reconocida Valeria Ambrosio, estará el 12, 14, 15 y 16 de enero a las 22 en la sala Agua del Cuatro Elementos, mientras que “Carne de Crítica (20 años es mucho)" que reúne aa las órdenes de, estará del 20 al 22 de enero en el Teatro del Sur de Mar del Sur y luego en la sala Nachman del Auditorium, del 26 al 29 de enero y del 2 al 5 de febrero, a las 23.Más allá de lo estrictamente teatral, el verano también tendrá a dinosaurios mecánicos protagonistas de la superproducción para toda la familiase corporizarán en el América con formato de comedia musical., la mujer que ha sabido llevar el tango de escenario a todos los rincones del mundo celebrarádesde el 5 de enero, todos los jueves y viernes a las 21 en el Teatro Colón de Mar del Plata.con un show que intenta "concientizar sobre el cuidado del medio ambiente" ya ofrece funciones en su carpa europea de marca Canobbio, instalada en la intersección de Juan B Justo y Edison, que a partir de enero tendrá dos funciones diarias (a las 19 y a las 22) de jueves a domingos.