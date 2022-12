Benzema se despidió de la selección francesa tras perderse el Mundial de Qatar

Benzema se despidió de la selección francesa. Foto: Twitter Benzema

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs — Karim Benzema (@Benzema) December 19, 2022

Karim Benzema, delantero del Real Madrid,con un mensaje en el que escribió "mi historia y la nuestra se acaba", tras no haber podido participar en el Mundial de Qatar a causa de una lesión de la que se recupero pero igual no fue citado por el entrenador."Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello. He escrito mi historia y la nuestra se acaba",en el reciente Mundial de Qatar terminó de forma abrupta:, según indicó la agencia de noticias AFP.Benzema abandonó en su momento la concentración del equipo en Doha a causa de una lesión, pero nunca fue desafectado de la lista oficial del plantel francés.Pocas semanas después y antes de terminar el torneo mundialista,con el Real Madrid , pero el DT del conjunto galo decidió no convocarlo para jugar la fase final del torneo, en donde Francia perdió la final contra Argentina.Benzema se despide así del seleccionado de Francia con 37 goles anotados en 97 partidos disputados, desde que debutó en 2007.