El paso de Trueno por el Luna Park, Acru y Los Redondos en francés, entre las novedades

tuvo una consagratoria serie de tres shows en el Luna Park hace pocos días y como testimonio de ello lanzó un EP con cuatro canciones en vivo registradas en esas jornadas.contiene "Bs. As en llamas/Feel Me (Medley)", "Dance Crip", "Lo tengo" y "Tierra zanta" y está disponible a través a de Amazon Music Live.En medio de su consagratoria actuación en Obras del pasado 15 de diciembre, Acru dio a conocerEl nuevo single presenta un ritmo de boombap sobre el que Acru pone en práctica sus rimas y su musicalidad, acompañado por imágenes que dan cuenta a través de un plano secuencia de situaciones previas al ritual de juntarse con amigos para rapear.Rondamón, una de las bandas locales más populares de reggae del país, celebra sus 20 años de rica historia con el lanzamiento deComo corte de difusión,una canción que cuenta con Guillermo Bonetto de Los Cafres y que sintetiza el llamado a conectarse con el "aquí y ahora" que propone la producción en su totalidad.Los clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota; y, como no podía se de otra manera, "Un poco de amor francés" abre el fuego de este impensado cruce estilístico.La versión disruptiva e intimista tuvo como ingeniero de grabación nada menos que a Osvel Costa, responsable del sonido dellos arreglos fueron realizados por Santiago Celli y, según afirma su intérprete, cuenta con la venia del Indio y Skay, sus dos autores.Como cierre de una trilogía basada en obras literarias y fábulas, el guitarrista y compositor DivídaloA tono con el perfil actual que el músico radicado en Miami le dio a esa historia, con sonidos alineados dentro de un estilo cancionero de fuerte raigambre en el rock argentino, el videoclip emula la estética de los culebrones latinos.