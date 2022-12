Los héroes de la Scaloneta y sus libros: el de Dibu para niños y Messi para armar

La tapa de este libro lo muestra a Martínez como un héroe alado, volando a atajar las pelotas del rival, y lo presenta como -lo que sin dudas es- "uno de los personajes más carismáticos del fútbol de nuestro país".

Entre los más vendidos,¿ se encuentra "Messi, el genio completo" (2021) de Ariel Senosiain.

Luego de que se dispararon las ventas del libro infantil, ilustrado, de Emiliano Dibu Martínez, arquero de la Selección de Fútbol que se coronó campeona del mundo en Qatar, otros títulos deportivos se sumaron al ranking de los más vendidos como "Messi para armar" y "Messi. El genio completo".En la página de inicio de la web Tematika aparecen, entre los más vendidos, junto a ficciones e historietas de toda clase, tres libros dedicados a los héroes del fútbol argentino que, no sin antes sufrir, lograron la hazaña máxima del fútbol mundial.Porque el deporte ocupó a lo largo de este 2022 mundialista un lugar destacado en el plano de libros y rankings, pero con la apabullante emoción que despertó anoche el equipo que conduce Lionel Scaloni es probable que se escriban nuevos libros para desentrañar a cada uno de ellos: mientras tanto, las editoriales hacen gala de los títulos ya existentes.El propio arquero del Aston Villa compartió hace días en sus redes sociales @emi_martinez26 una imagen sosteniendo en sus manos su propio libro,, con ilustraciones de Leo Bolzicco.o, volando a atajar las pelotas del rival, y lo presenta como -lo que sin dudas es- "uno de los personajes más carismáticos del fútbol de nuestro país".El libro narra cómo Dibu descubrió su pasión por el fútbol y con un poco de ficción y mucho de realidad sigue sus días desde que jugaba a pelota en la playa hasta su pase más importante como arquero profesional.Desde chico, en la playa con su hermano y los Mostris, el fútbol era cosa de todos los días. "¿Cómo se llega a ser uno de los mejores arqueros del mundo? ¿Cómo se persiguen los sueños? Siempre para adelante, siempre poniendo garra y esforzándose. ¡Y que la pasión te lleve a la gloria!", se lee desde la contratapa de este ejemplar.un libro publicado por Catapulta, que: ¿Sabés quién era el ídolo de Messi cuando era chico? ¿Y cuántos goles metió en su primer partido en un Mundial? Se presenta el libro que trata de poner a prueba los conocimientos del lector o lectora y conocer más de uno de los jugadores más importantes de todos los tiempos., donde el autor se preguntaba ¿por qué un genio como Messi no consiguió por años lo que muchos otros, no tan geniales, sí habían conseguido?Ya se deben estar escribiendo nuevas páginas de libros que busquen contar completa la historia que aquella publicación había dejado sin el final que conocemos. Porque es otra la historia desde el domingo y la Argentina toda celebra la victoria conseguida.Y mientras el país espera el regreso de los jugadores, que ya viajan de vuelta en un vuelo de Aerolíneas, muchos repiten en las redes sociales aquella frase de los Redondos que reza: "Ciertos reyes no viajan en camello. Ellos andan al tranco del amor".