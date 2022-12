Crisis política en Perú: la presidenta peruana destituyó al primer ministro

Bolurte aseguró que podría ser víctima de una "venganza política machista" por el hecho de haberse convertido en la primera mujer que ostenta el cargo en la historia del país. / Foto: Agencia Andina

Boluarte dijo que México le dio asilo a la familia de Castillo La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que México le dio asilo a la esposa e hijos de su predecesor, el destituido y encarcelado Pedro Castillo, aunque no detalló si ya dejaron el país.



"Hace unos días me comunicó la canciller (peruana, Ana Cecilia Gervasi) que el Estado mexicano ya había dado el asilo político (a la familia del presidente) y yo lo que le dije a la canciller es que proceda conforme a ley", dijo la gobernante al programa de TV Panorama.



La familia de Castillo está conformada por su esposa, dos hijos de ambos y la hermana menor de su esposa, criada también como hija, detalló la agencia de noticias AFP.



La gobernante dijo no tener detalles y habló en general de un asilo concedido para la exprimera dama y los hijos, pero no precisó si ellos ya habrían salido del Perú.



Lilia Paredes, esposa de Castillo, es investigada en la Fiscalía de Perú como posible coordinadora de una presunta organización delictiva que supuestamente lideraba su esposo.



La presidenta Boluarte aclaró que esa investigación no impediría el otorgamiento de asilo.







La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció la destitución de su primer ministro, Pedro Angulo, en el marco de la crisis política que atraviesa el país y que ha causado al menos 25 muertes en protestas que exigen la convocatoria a elecciones adelantadas y la excarcelación del expresidente destituido Pedro Castillo.La mandataria peruana informó que cambiará al premier Angulo, que lleva en el cargo apenas 10 días, como parte de una reestructuración del gabinete que tendrá lugar entre lunes y martes.La mandataria, que asumió el cargo en su condición de vicepresidenta de Castillo, señaló a la emisora RPP que busca un Ejecutivo que cuente con conocimiento institucional pero que también sea "un poco más político para poder enfrentar" las protestas sociales "y tender los puentes de diálogo".Boluarte indicó que se debe priorizar el diálogo en el marco de la crisis política., indicó en su primera entrevista a un medio desde que juró el cargo.Además,, refirió Europa Press."Yo no soy de una elección diferente. Me hicieron escuchar que si vacan (destituyen) a Pedro Castillo, pueden asumir todos menos Dina Boluarte. Es una venganza política machista", aseguró antes de añadir que no es "una traidora"."Soy presidenta en cumplimiento de la Constitución", remató.Violentas manifestaciones estallaron en Perú a partir del 7 de este mes, luego de que Castillo, un maestro rural de izquierda y de origen humilde, fuera destituido por el parlamento., según cifras de la Defensoría del Pueblo.Algunas de las muertes ocurrieron tras la intervención de militares con armas de fuego, en el marco de un estado de emergencia nacional.El 7 de diciembre, antes de ser sometido a un nuevo juicio político, Castillo intentó cerrar el parlamento, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto, y justificó su decisión en una obstrucción desde el Congreso para gobernar, además de ser tratado con racismo.Castillo fue detenido cuando intentaba llegar a la embajada de México para asilarse.La justicia decidió colocarlo en prisión preventiva hasta junio de 2024, para investigarlo por rebelión.