La Mosca tocó en vivo su himno mundialista en la explanada del CCK

⚽️ Mundial de #Qatar2022



🇦🇷 Argentina CAMPEÓN DEL MUNDO ⭐⭐⭐



La fiesta de @LaMoscaOficial en el @elCCKirchner fue TOTAL 🤪



Leé la nota completa 👉 https://t.co/FjUwCZgI9g pic.twitter.com/SuvzJoaNzI — Agencia Télam (@AgenciaTelam) December 19, 2022

Foto: Pepe Mateos

Con La Mosca y miles de argentinos/as festejando en el playon de CCK!!! Vamos Argentina!!! pic.twitter.com/hrVNboJWdL — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) December 18, 2022

En una ciudad abarrotada de personas que salieron a las calles una vez que Gonzalo Montiel convirtió el penal decisivo en la final disputada contra Francia, el CCK devino en otra sede posible para el festejo al haberse anunciado la actuación gratuita de La Mosca, el conjunto que impuso su canciónY así como el tema atronó en la lejana Qatar y en cada rincón del país, la pieza compuesta entre el cantante calvo Guillermo Novellis (vestido íntegramente de negro pero con una de las camisetas de entrenamiento de la Selección y con sus característicos lentes oscuros) y con letra del joven catequista Fernando Romero, desató una nueva fiesta en la zona del bajo de la Ciudad de Buenos Aires.A las 20.12 y como corolario de unos 50 minutos de festivo espectáculo y tras de anunciar "una canción para esos muchachos que nos han hecho tan felices", las estrofas de la canción unieron en éxtasis a La Mosca y a las personas presentes en el lugar.En otros pasajes de su actuación, la agrupación nacida en 1995 incluyó viejos hits de su cuño como "Yo te quiero dar", "Todos tenemos un amor", "Baila para mí", "Te quiero comer la boca" y "Para no verte más".Puesto en suerte de maestro de ceremonias de tanta exaltación colectiva y nacional, Novellis no dejó de arengar al gentío agitando una réplica del trofeo mundialista y prometióEn otro pasaje sostuvo: "Esto que hemos vivido hoy lo recordaremos por siempre" como prólogo a preguntar "¿Están cansados? ¿Quieren un poquito de rock and roll? y empezó a sonar el fragmento de una versión del clásico de Soda Stereo "De música ligera" y enseguida y después de interpelar de nuevo con la frase "¿están listos para el pogo"?, La Mosca regaló un largo fraseo de "Ji, Ji, Ji", el icónico tema ricotero.Presente en el lugar, el Ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer dijo a Télam que"Por eso, el Ministerio de Cultura de la Nación organizó este recital de La Mosca, cuya canción acompañó y cantaron todos los argentinos y argentinas en estos días de profunda emoción que nos dio el Mundial 2022. Argentina es campeón del mundo y todo el pueblo argentino lo celebra", destacó el funcionario.La Mosca, conjunto formado hace 27 años, completa actualmente su formación con Sergio Cairat (teclados y coros), Martín Cardoso (guitarra), Pablo "Chivia" Tisera (trompeta), Raúl Mendoza (trompeta, coros y percusión), Julio Clark (saxo tenor), Marcelo Lutri (trombón),Fernando Javier Castro (batería y percusión), Mariano Balcarce (percusión y coros) y Rodrigo "Rolo" Gaeto (bajo), casi todos ellos luciendo camisetas albicelestes.La adaptación del clásico tema propio "Muchachos esta noche me emborracho" (incluido en el álbum "Tango Latino", de 2003) y que la mayoría de las hinchadas del fútbol local cantan en los estadios, fue lanzado por la banda en YouTube el pasado 11 de noviembre, y enseguida comenzó a causar furor.Novellis, cantante de La Mosca, manifestó"La gente se ha enamorado de este equipo, de Lio (Messi) y también de nuestra canción. Fue algo muy mágico que nos está ocurriendo y sabemos que estamos atravesando un momento histórico, que por lo menos para nosotros quedará para siempre en nuestras vidas y también en la vida de todos los argentinos", confesó el cantante en una entrevista con Télam Radio.El músico sostuvo que tanto él como sus compañeros de la banda se sienten "felices y orgullosos" y quieren transmitir " ese sentimiento y ese agradecimiento" a toda la gente "en cada esquina, en su casa, en el colegio, en el trabajo, que escucha la canción, que la canta, a todo los que están en la cancha, lo que están en la calle"."Que esta canción sirva también como prenda de unión para todos los argentinos, que tanta falta nos hace", sentenció Novellis.Por su parte, Fernando Romero, catequista de escuela secundaria e hincha del Racing Club, declaró: "No termino de comprender lo que pasa. Yo trato de mantenerme en el eje, que lo primero sean los jugadores y que esto sirva para alentarlos a ellos".