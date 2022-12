Todo el arco político destacó el juego "en equipo" de la Selección

Foto: Fernando Gens

Alberto Fernández saludó a la selección argentina:, escribió Fernández en su cuenta de Twitter, donde también adjuntó una foto junto a su pareja Fabiola Yañez y El presidentesaludó a la selección argentina:, escribió Fernández en su cuenta de Twitter, donde también adjuntó una foto junto a su pareja Fabiola Yañez y "Gracias a jugadores y equipo técnico. Son el ejemplo de que no debemos bajar los brazos. Que tenemos un gran pueblo y un gran futuro" su hijo Francisco.

¡La ilusión se hizo realidad!¡La tercera llegó, somos campeones del mundo!⚽👏



¡Felicitaciones a los jugadores y al cuerpo técnico de este #EquipazoArgentino por el merecidísimo triunfo!¡Gracias infinitas por alegrar a 47 millones de argentinas y argentinos!🇦🇷 #VamosArgentina pic.twitter.com/MrFs7Pa1yl — Juan Manzur (@JuanManzurOK) December 18, 2022

CORAJE.

TEMPLANZA EN LA DIFÍCIL.

TALENTO, ORDEN Y HUMILDAD.



ORGULLOSOS DE VER QUE DEFENDIERON LA CELESTE Y BLANCA CON EL ALMA HASTA EL FINAL ♥️🇦🇷.

¡GRACIAS CAMPEONES! 👏🏆



¡TE AMO ARGENTINA. GRACIAS HÉROES! pic.twitter.com/diK0eMcwHJ — Sergio Massa (@SergioMassa) December 18, 2022

Gracias, gracias, gracias totales a este gran cuerpo técnico y enormes jugadores, como a la mejor hinchada del mundo. A Messi, por tanto amor, tanta lealtad al pueblo argentino. Acá los esperamos para disfrutar con los campeones 🇦🇷♥️ pic.twitter.com/1PaaDZf6ku — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) December 18, 2022

Gracias por esta alegría y por la emoción de mi hijo viendo a Argentina campeón por primera vez en su vida. Es algo que no se va a olvidar.

Vamos Argentina, carajo! pic.twitter.com/vcs0D0RE8k — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) December 18, 2022

Funcionarios y dirigentes de todo el arco político celebraron este domingo en redes sociales el triunfo de la selección argentina al consagrarse campeón mundial de futbol en Qatar 2022, luego de vencer a su par de Francia por 4-2 en la definición por remates desde el punto penal.Más tarde, agregó: "Siempre juntos, siempre unidos. Somos campeones del mundo. No hay más palabras. Gracias".Por su parte, la vicepresidentaenvió "un saludo especial" al capitán Lionel Messi. "Gracias infinitas capitán… a usted, al equipo y al cuerpo técnico, por la enorme alegría que le han regalado al pueblo argentino. Y un saludo especial después de su maradoniano "andá pa'allá bobo" , con el que se ganó definitivamente el corazón de los y las argentinas", escribió Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter.Y añadió: "Ah… ¡casi me olvidaba! Muchas gracias también por traer a la Patria la tercera copa".La portavoz presidencial,, también se expresó por esta red social: "Gracias selección por la alegría, la garra y tanta pasión. Juntos lo hicieron posible. Son parte de lo mejor de nuestra historia".El jefe de Gabinete nacional,, festejó: "¡La ilusión se hizo realidad!¡La tercera llegó, somos campeones del mundo!"Y envió sus "felicitaciones a los jugadores y al cuerpo técnico de este Equipazo Argentino por el merecidísimo triunfo!¡Gracias infinitas por alegrar a 47 millones de argentinas y argentinos!", completó el ministro coordinador, que también compartió un video que reza "no hay imposibles cuando jugamos en equipo".En tanto, el exmandatariofelicitó al equipo y destacó que fue "una exhibición de fútbol"."Nos infartamos, volvimos a vivir, volvimos a morir y finalmente lloramos como niños de emoción", expresó y sumó unas palabras para el capitán: "Somos afortunados de vivir en la época de Lionel (Messi) y poder verlo jugar. Orgullo es poco. Lo merecías más que nadie, gracias por traer la copa a los argentinos".Por su parte, el ministro de Economía,, destacó: "Coraje, templanza en la difícil. Talento, orden y humildad! Orgullosos de ver que defendieron la celeste y blanca con el alma hasta el final" Gracias Campeones!"Lo mismo hizo el canciller, compartiendo una imagen de la premiación y recordando a "los pibes de Malvinas que jamás olvidaré", parte de la canción "Muchachos" que se popularizó en los últimos días.El embajador argentino en Brasil,, también celebró el triunfo: "Felicito a los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y a todos los que integran la Selección Argentina de Fútbol por este nuevo campeonato mundial que llena de orgullo y engrandece una vez más al deporte argentino".La ministra de Desarrollo Social,, expresó: "Gracias totales a este gran cuerpo técnico y enormes jugadores, como a la mejor hinchada del mundo" y agradeció "a Messi, por tanto amor, tanta lealtad al pueblo argentino. Acá los esperamos para disfrutar con los campeones".Asimismo, la presidenta de la Cámara de Diputados,, destacó "la felicidad y el orgullo de todo un pueblo por esta selección que defiende nuestros colores" y añadió: "Eternas gracias. Esto también es para el Diego"."Ahora si es nuestra! Vamos Argentina, gracias Diego y Gracias Messi!", celebró por su parte el secretario de Derechos Humanos,El ministro del Interior,, manifestó: "Gracias por esta alegría y por la emoción de mi hijo viendo a Argentina campeón por primera vez en su vida. Es algo que no se va a olvidar. Vamos Argentina, carajo!", y compartió una foto junto a su hijo.En tanto, el jefe de Gobierno porteño,, celebró: "Somos campeones del mundo, carajo! Qué Alegría! Gracias Equipo!", y sumó: "Esta imagen va a quedar inmortalizada en el corazón de todos los argentinos. Te merecés esto y más. Gracias Leo".Hizo lo propio la titular del PRO, Patricia Bullrich, compartiendo en su cuenta una foto de la premiación y arengando "¡¡VAMOS CAMPEONES DEL MUNDO!! ¡Gracias muchachos!".En la misma línea, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR,, celebró el triunfo "que nos hace felices a todos los argentinos"."La fortaleza del equipo, el liderazgo de Messi y la excelencia del cuerpo técnico son los valores que han sabido transmitir dentro y fuera de la cancha", aseguró.La diputada nacional de JxCescribió: "Una palabra: equipo, Vamos Argentina! Gracias Selección por hacernos tan felices!!".El gobernador de Salta,, celebró: “¡Gracias por esta felicidad enorme! ¡Gracias a Messi, a cada uno de los jugadores, al equipo técnico y a cada miembro de la delegación por dejarnos en la historia del deporte mundial!”.Sáenz afirmó: “Nos hacen muy felices”, y acompañó la publicación con fotos del partido final del Mundial de Qatar y del momento en que Lionel Messi levantó la Copa, junto a todo el seleccionado argentino.El seleccionado argentino se consagró campeón mundial por tercera vez en la historia al vencer esta noche por 4 a 2 en los penales a Francia en la final de Qatar 2022 luego de igualar 3 a 3 en los 90 minutos regulares y los 30 suplementarios.