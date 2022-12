Fillol, tras la consagraciòn en Qatar: "Este equipo fue una orquesta"

Feliz con el nuevo título, el Pato Fillol habló con Télam.

Ubaldo Matildo Fillol, arquero campeón del mundo en 1978, catalogó como "positivo" el desempeño del seleccionado argentino que terminó como campeón del mundo en Qatar tras vencer por penales a Francia por 4-2 en la tanda de penales."La sensación a lo largo el mundial del desempeño del equipo es que fue positivo., declaró el "Pato" en diálogo con Telam."El partido que jugó hoy Argentina fue muy bueno y, por momentos,", continuó sobre la consagración argentina después de 36 años de la ultima conquista mundialista en México 1986.durante un largo tiempo del partido y no merecíamos ir a los penales", siguió el mejor arquero del mundial de Argentina 1978."Sabíamos que de una u otra manera lo íbamos a ganar y, para mí, el porcentaje de quedarnos con la copa era un 80 por ciento a favor de nosotros y un 20 por ciento para los franceses", agregó."Estoy muy contento porquedespués de tantos años", reforzó sobre la tercera estrella del mundo tras la conseguidas en los mundiales de 1978 y 1986."Argentina es un justo campeón del mundo y nadie más que Argentina y Lionel Messi merecían quedarse con la copa", concluyó Ubaldo Fillol, el primer antecesor de Emiliano "Dibu" Martínez como campeón del mundo.Fillol, además, aseguró que Emiliano Martínez tuvo "presencia ganadora" e hizo un mundial "muy bueno" en Qatar 2022. "El 'Dibu' hizo un campeonato muy bueno.y con ganas de demostrar todas sus condiciones", declaró en charla con Telam."Con sus atajadas, entre tantos otros, pero también está escribiendo su propia historia en el arquero del seleccionado argentino", continuó."En los penales me hizo acordar mucho a Goyco (Sergio Goycochea) que también nos llevó a una final de copa del mundo", agregó sobre el arquero oriundo de la ciudad de Mar del Plata."Sin dudas que con el título conseguido se metió en la historia grande de los arqueros del seleccionado argentino.y él ya tiene el suyo", opinó."No me quedan dudas que tiene súper merecido el premio al mejor arquero del mundial por todo lo que hizo", cerró Fillol.