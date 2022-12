Alexis, Enzo y Julián, en nombre de la renovación

Messi, Álvarez y Fernández, festejo de gol / Foto: Maximiliano Luna, enviado especial.

Julián Álvarez / Foto: Fernando Gens, enviado especial.

Mencionarlos como Mac Allister, Fernández y Álvarez supone una distancia que no se corresponde con el afecto ganado en la hinchada argentina a partir de sus actuaciones consagratorias en el Mundial de Qatar.Hablamos de Alexis, Enzo y Julián, tres jóvenes vitales por jerarquía, quienes en Qatar se ganaron el puesto de jugadores referentes del ciclo Scaloni y aportaron goles decisivos en diferentes instancias.Mac Allister,, una pieza estable del equipo argentino por su contribución en la fase de gestación. El pampeano, hijo del "Colorado" Mac Allister, un aguerrido lateral de Argentinos Juniors y Boca, accedió a su primer Mundial con apenas 8 partidos previos en la Selección, seis de ellos jugados este mismo año.El mediocampista fue convocado por primera vez en 2019 para dos amistosos y recién comenzó a ganar consideración a partir de marzo pasado cuando disputó sus primeros juegos oficiales como titular en las Eliminatorias Sudamericanas.Su crecimiento en el Brighton de la Premier League, al que se incorporó a principios de 2020, lo transformó en una buena opción para el juego interno del equipo, gracias a su virtud de pase y capacidad de remate.Después de ocupar el banco de suplentes en el debut con Arabia Saudita (1-2), Mac Allister se ganó la titularidad y la mantuvo hasta la final, con un pico de rendimiento en el partido ante Polonia (2-0), que aseguró el primer puesto del Grupo C y la clasificación a los octavos de final.Alexis destrabó una noche que perfilaba compleja tras el penal errado por Lionel Messi y fue elegido el Man of the Match en el Estadio 974.Si su aparición en el equipo fue acelerada, qué decir de Enzo Fernández, un jugador que hasta septiembre pasado no tenía ningún antecedente con el seleccionado mayor y que esta noche fue elegido por la FIFA como el mejor futbolista joven de Qatar 2022.Scaloni detectó su evolución en River Plate y se convenció con su admirable adaptación al Benfica de Portugal, que lo compró por 18 millones de euros en julio. A Enzo le alcanzaron 60 minutos por reloj en la gira por Estados Unidos, la última antes conocerse la lista definitiva para Qatar.Su inclusión ya fue una sorpresa, pero mucho más su rendimiento en Qatar, donde desplazó a un histórico del ciclo como Leandro Paredes. Fernández tuvo participación en los 7 partidos y fue indiscutido en el once inicial desde la segunda presentación ante México (2-0), en la que anotó su único gol con la camiseta argentina.Personalidad, anticipo, pase y remate fueron los atributos para ganarse ovaciones inolvidables de los argentinos que llegaron hasta Medio Oriente.Del mismo origen, elJulián Álvarez, el joven con mayor historia en la Selección de Scaloni, pero que igualmente dio un salto apreciable en la Copa del Mundo.El futbolista del Manchester City, que despierta los elogios de Pep Guardiola durante su primera temporada en Inglaterra, resolvió una carencia del equipo en un momento clave: la falta de gol.Con Lautaro Martínez, máximo anotador de la Scaloneta, en un período seco,Julián, que ya suma tres títulos con Argentina, facturó ante Polonia, Australia y dos veces frente a Croacia en la semifinal. Se trata de un delantero de todo el frente de ataque, con dotes para la asociación, con vocación de gol y un inestimable compromiso al momento de recuperar la pelota.El inolvidable viaje por Medio Oriente, entre tantas buenas noticias, dejó una certeza: hay futuro en la Selección con Alexis, Enzo y Julián.