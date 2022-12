Scaloni, el tercer entrenador argentino campeón del mundo

Foto: Fernando Gens

Foto: Maximiliano Luna

Lionel Scaloni,, consiguió el tercer título del Mundo para el seleccionado argentino e igualó la gesta deA los 44 años y en su primera experiencia como director técnico, Scaloni ganó la sexta final de la historia del equipo nacional ySusal final de la sufrida final ante Francia describen el amor de este hombre por la camiseta de la Argentina.En poco más de cuatro años de gestión, el santafesino de PujatoUn total de, 110 goles a favor y 32 en contra son los números del ciclo que comenzó en septiembre de 2018.En el medio, además los títulos, Scaloni encabezó lacon 36 partidos y la segunda del Mundo solo a un encuentro de Italia.La mayor virtud de Scaloni fue haber crecido como entrenador a la par de un plantel renovado que supo rodear a Lionel Messi y lo llevó a la gloria en su quinto Mundial y con 35 años.En la lista de méritos también están los nombres de sorpresas como Emiliano Martínez y un grupo de jóvenes integrado por Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Julián Álvarez que hoy parecen no tener techo.Luego de la experiencia con el equipo juvenil en el torneo de L'Alcudia en España y una serie de amistosos de prueba como interino, el exlateral derechoPese a un comienzo complicado con un derrota ante Colombia y un empate contra Paraguay que salvó el arquero Franco Armani con un penal atajado, el equipo llegó hasta la semifinal y cayó de pie frente a Brasil en un partido polémico.El tercer puesto dejó bien parado a Scaloni y el apoyo que recibió del capitán Lionel Messi encaminó su continuidad para iniciar las Eliminatorias para Qatar 2022.En la segunda fecha le ganó a Bolivia en La Paz y logró cortar una racha de 15 años sin triunfos en la Altura.En medio de una pandemia que cambió el rumbo del Mundo,en Ezeiza para afrontar la Copa América que recibió Brasil luego de las bajas de Argentina y Colombia como organizadores.La historia ya es conocida pero siempre es bueno recordarla porque luego de una semifinal durísima con Colombia con la irrupción de Emiliano "Dibu" Martínez en los penales llegó la final contra Brasil en el estadio Maracaná que definió Ángel Di María con su golazo.En el regreso a las Eliminatorias se dio el reencuentro con el público y else extendió hasta cerrar la clasificación al Mundial cuatro fechas antes.Lacontra Italia, el campeón de Europa, representaba un desafío fuerte por enfrentar a un europeo pero el equipo lo sorteó con fútbol y autoridad.Scaloni no desaprovechó el tiempo y en los amistosos previos al Mundial probó jugadores jóvenes que terminaron siendo parte de la lista como Enzo Fernández, a quien seguía desde River, y Thiago Almada.La sorpresiva derrota en el debut no lo movió de su eje.", aseguró después del 1-2 ante Arabia Saudita.Pese a la obligación de ganar para avanzar, el DT confió en su trabajo y cambió el equipo durante la competencia.Pasaron México, Polonia, Australia, los penales contra Países Bajos y Croacia y no cambió su discurso:, dijo envuelto en la emoción en la previa de la Copa del Mundo.La final con Francia tuvo de todo pero el desahogo del final y el festejo con sus hijos valieron la pena. Su nombre abrirá un nuevo capítulo en la historia del fútbol argentino.