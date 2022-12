Enzo Fernández y el triunfo argentino: "No tiene precio ganar un mundial con mi país"

Enzo Fernández fue titular y con 21 años ganó su primera Copa del Mundo..

El mediocampista Enzo Fernández aseguró que "no tiene precio" haber obtenido la Copa del Mundo en Qatar luego del triunfo por penales ante Francia por 4-2, tras el empate 3-3 en tiempo suplementario."No tiene precio ganar un Mundial con mi país, no voy a olvidar nunca más en mi vida este momento, porque además estoy con toda mi familia", dijo Fernández en declaraciones a TyC Sports.. Y también se lo dedico al grupo de jugadores", cerró el ex River Plate.Enzo Fernández fue titular y con 21 años ganó su primera Copa del Mundo.