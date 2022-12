La Corte de Apelaciones de Bolonia decidirá sobre la extradición del excapellán Reverberi

Reverberi se profugó a Italia -su país natal- en 2011, luego de que se iniciara en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad en 2010, donde testigos lo ubicaron en "La Departamental"..

La Corte de Apelaciones de Bolonia volverá a decidir el próximo jueves si concede o no la extradición de Reverberi, la cual ya denegó en marzo pasado

La huida del excapellán

El director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Derechos Humanos, Federico Efron, sostuvo que en materia de derecho "están dadas las condiciones" para que la Corte de Apelaciones de Bolonia conceda la extradición el próximo jueves 22 del, que es requerido por la Justicia mendocina acusado de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.A la vez, Efron advirtió que prevé "una discusión" en torno a la "situación de salud" del sacerdote, es diabético y presenta problemas cardíacos-, que podría llegar a generar un rechazo del pedido.Pero también prevemos una discusión, que puede significar que se conceda o se rechace la extradición, que es la situación de salud de Reverberi", expresó Efron en una entrevista con Télam.Ante esa situación, confió que desde la Secretaría de Derechos Humanos prepararon un informe sobre las unidades penitenciarias de Campo de Mayo y de Ezeiza, donde se alojan los condenados por delitos de lesa humanidad en el país, para "acreditar dentro de los Tribunales de Italia que las condiciones carcelarias están dadas en Argentina"., Mendoza, y es investigado en el país por haber sido partícipe de homicidios, torturas y secuestros en el Centro Clandestino de Detención (CCD) "La Departamental", que funcionó en la sede de los tribunales de esa ciudad.El abogado querellante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en las causas de lesa humanidad que sigue el Juzgado Federal de San Rafael, Ricardo Ermili, coincidió con Efron en que "los problemas de salud propios de la edad" de Reverberi "podrían ser razón de que no se conceda la extradición".Pero señaló, en diálogo con Télam, que en ese caso,La Corte de Apelaciones de Bolonia volverá a decidir este jueves si concede o no la extradición de Reverberi, la cual ya denegó en marzo pasado.Sin embargo, la nueva audiencia cuenta con un fallo del 30 de junio de la Corte Suprema de Casación de Italia -el máximo tribunal de apelación de ese país- que le ordenó a la Corte de Bolonia dictar una nueva sentencia."El fallo de la Casación es muy importante porque le dice a la Corte de Bolonia 'Te extralimitaste en analizar con tanta profundidad la prueba que aportó el Estado argentino'", señaló Efron y explicó que "en ningún juicio de extradición se discute de fondo si la persona cometió el delito o no".Pero además, ponderó que esa sentencia haya considerado a, y que, por lo tanto, determinara "la imprescriptibilidad" de ese delito.El letrado celebró que "de ahora en más se puede conceder una extradición también por el delito de tortura" y explicó que "eso abre un abanico muy importante" para otros casos de represores que están en Italia.Reverberi se profugó a Italia -su país natal- en 2011, luego de que se iniciara en Mendoza el primer juicio por delitos de lesa humanidad en 2010, donde testigos lo ubicaron en "La Departamental".y denunció a Reverberi por tortura, pero la Corte de Bolonia, primero (2013), y la Corte Suprema de Casación, después (2014), consideraron que la presentación "carecía de fundamento".El Tratado Bilateral de Extradición firmado entre Argentina y el país europeo establece que, para dar lugar al requerimiento, el delito tiene que estar reconocido en la legislación de ambos países, y en aquel momento no existía el tipo penal para la tortura en Italia.PerAsí, el representante de la APDH amplió ante el Juzgado Federal de San Rafael la acusación a Reverberi agregando "la responsabilidad que pudo haber tenido respecto de la desaparición de todas las personas que pasaron por ese centro clandestino de detención", confió Ermili.Pero, además, en 2021 también se incluyó la acusación del homicidio del militante político José Guillermo Berón junto a testimonios que precisaron haber visto a Reverberi en "La Departamental" entre el 9 de julio de 1976 y el 26 de septiembre de 1976.Esas fechas coinciden con lay, de esa manera, consta en la causa que el sacerdote "estuvo simultáneamente en el CCD con una persona que luego sería desaparecida".Tanto Efron como Ermili destacaron el trabajo del abogado italiano y representante del Gobierno argentino, Arturo Salerni, para generar el cambio en la interpretación de la Corte Suprema de Casación."Esa intervención profesional en Italia hizo que se diera vuelta en Casación el nuevo rechazo, porque se pudo ilustrar con toda crudeza, vehemencia y dramatismo el terrorismo de Estado", afirmó Ermili.En tanto, Efron aseguró que "hizo diferencia" la posibilidad de poder explicar "las cosas que para nosotros son ya moneda corriente", en referencia al plan sistemático de represión y exterminio.En esa línea, destacó que, y que le aseguró que la Fiscalía "ahora va a apoyar" la petición argentina, algo que en "la primera audiencia en marzo no había sucedido".Asimismo, destacó que "es una decisión política de la gestión" del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, "impulsar que los juicios sean juzgados acá", pero afirmó que cuando esto no sucede "hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que sean juzgados en otros países".