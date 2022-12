Matthäus dijo que Messi es el "jugador del milenio" y espera que gane el Mundial

Messi superará a Matthäus por un partido en Mundiales.

Lothar Matthäus, exjugador y estrella del futbol alemán, dijo este domingo que Lionel Messi es el "jugador del milenio" y que espera que el astro argentino gane la final del Mundial de fútbol contra Francia.En declaraciones al diario "Bild am Sonntag" y recogidas por la agencia de noticias DPA, Matthäus señaló que "Messi me dio a mí y a todos los aficionados al fútbol muchas alegrías en los últimos 17 o 18 años con su estilo de juego".El exfutbolista tambiénde la Copa del Mundo y reveló que "hablé con mucha gente común y corriente para tener mi propia impresión. En todas partes experimenté amabilidad, buena disposición, apertura y tolerancia hacia el estilo de vida occidental"."Ciertamente -admitió Matthäus- hay puntos de crítica justificados, pero cuando veo lo extremadamente negativa que suele ser la información sobre Qatar en Alemania, me siento como en otro país", agregó.Por último consideró quey dijo que además de los "errores deportivos" se "mezclaron" muchas cuestiones laterales."Nuestro equipo fue explotado con fines políticos y la DFB (Federación Alemana de Fútbol) lo permitió", fustigó Matthäus de 61 años, y quien jugó cinco Copas del Mundo y comparte ese récord junto a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Gianluigi Buffon entre otros futbolistas de élite.Con el partido de este domingo ante Francia,