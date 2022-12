Colegas, lectores y amigos despiden a Marcelo Cohen, un autor brillante y extraordinario

Marcelo Cohen falleció el sábado 17 de diciembre a los 71 años.

me acabo de enterar de la muerte de Marcelo Cohen. en menos un año lo perdimos a él y a Angélica Gorodischer: autores brillantes y extraordinarios, personas generosas e inolvidables. una estantería entera con sus libros, y en mi cabeza mucho más. — martín felipe castagnet (@mobymartin) December 18, 2022

Con estupor y una pena muy honda despedimos a Marcelo Cohen, escritor extraordinario y queridísimo amigo de esta casa. — Editorial Entropía (@ed_entropia) December 18, 2022

Perdón que interrumpa la algarabía previa. No intento aguar ninguna fiesta sino simplemente decir que ayer murió Marcelo Cohen. La imponente obra que deja es proporcional a su modestia, su nobleza y su terca obsesión por la calidad — gabriela massuh (@MassuhG) December 18, 2022

Despedimos al escritor, crítico literario y traductor argentino, Marcelo Cohen. Un referente de nuestra cultura nacional, quien falleció hoy a sus 71 años.



Acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento.



📷: Andrés D'Elía pic.twitter.com/gRVs33HYxV — Cultura Nación (@CulturaNacionAR) December 18, 2022

Tristeza enorme por la partida de Marcelo Cohen, uno de los Messis de nuestras letras. Parte de la emoción de mañana va a ser para él porque nutrió nuestra tradición con un talento muy personal, inolvidable. — Hernan Vanoli (@Volquetere) December 18, 2022

cuando muere alguien como marcelo cohen sabés que durante mucho tiempo se viene el desierto porque esa clase de monstruosidad es muy extraña y, por eso, única. es la más parecido a la soledad. solo queda releerlo y tratar de acercarse a lo que dejó, que es muchísimo. dios mío — Walter Lezcano (@lezcanowalter) December 18, 2022

Un aprendizaje sin fin

"Referente", "extraordinario", "brillante" el escritor y traductor, es despedido en redes sociales como se despide a lo grandes: entre mensajes de tristeza, de reconocimiento por su obra y aporte a las letras, y también por su calidad humana.El escritorlamentó que "en menos un año lo perdimos a él y a Angélica Gorodischer : autores brillantes y extraordinarios, personas generosas e inolvidables. una estantería entera con sus libros, y en mi cabeza mucho más"."Fue además uno de los traductores más importantes de nuestra historia y para nuestra fortuna además de su labor nos regaló un par de libros sobre la traducción, con su personalidad completa en esas páginas", agregó Castagnet y sostuvo que leerlo "implicaba reconocer la existencia de una inteligencia superior, grácil, de un humor profundo, de un saber y una visión que perforaba los límites de la página".Por su parte, la editorialescribió: "Con estupor y una pena muy honda despedimos a Marcelo Cohen, escritor extraordinario y queridísimo amigo de esta casa", mientras que en su red social Eterna Cadencia ponderó: "Se fue un grande. Tristeza grande".El Ministerio de Cultura de la Nación, por su parte, lo llamó "referente de nuestra cultura nacional".En pleno fervor mundialista,tuiteó: "Perdón que interrumpa la algarabía previa. No intento aguar ninguna fiesta sino simplemente decir que ayer murió Marcelo Cohen. La imponente obra que deja es proporcional a su modestia, su nobleza y su terca obsesión por la calidad".El escritorhizo un paralelismo con el folclore futbolero de estos días y definió a Marcelo Cohen como "uno de los Messis de nuestras letras. Parte de la emoción de mañana va a ser para él porque nutrió nuestra tradición con un talento muy personal, inolvidable".En la orfandad del lector,escribió a propósito de su partida: "Cuando muere alguien como Marcelo Cohen sabés que durante mucho tiempo se viene el desierto porque esa clase de monstruosidad es muy extraña y, por eso, única. es la más parecido a la soledad. solo queda releerlo y tratar de acercarse a lo que dejó, que es muchísimo. dios mío".Marcelo Cohen murió este sábado a sus 71 años. Escritor, innovador de lo fantástico, traductor de más de cien libros, enorme lector, su partida conmueve al campo cultural y quedan su biblioteca de sugerencias, sus entrevistas, sus textos en la revista Otra Parte -que dirigió junto a su pareja Graciela Speranza- y, por supuesto, sus libros, el último: "Llanto verde", en el que continúa el ciclo de "relatos cinematográficos" que inauguró con "La calle de los cines".En julio de este año recibió el destacado premio Rosa de Cobre que otorga la Biblioteca Nacional. Cuando fue su turno de hablar, entre elogios de editores y amigos, y visiblemente emocionado dijo: "Me he tomado la vida como un aprendizaje sin fin, se terminará por supuesto pero un aprendizaje constante"