Banderazos de aliento a la Selección desde el Obelisco y varias esquinas porteñas

Foto: Cris Sille

Foto: Cris Sille

Foto: Cris Sille

Foto: Cris Sille

Foto: Cris Sille

Cientos de personas participaronde los banderazos de aliento a la Selección nacional de fútbol en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, con epicentro en el Obelisco porteño, previo al encuentro de mañana entre Argentina y Francia por la final de la Copa del Mundo Qatar 2022.Las banderas argentinas comenzaron a desplegarse en Corrientes y 9 de julio, frente al Obelisco, alrededor de las 19 y a partir de ese momento el lugar se pobló de gente con banderas y camisetas celeste y blanca.Bocinazos, cornetazos, cánticos y aplausos resonaban en las inmediaciones del monumento.Sentada con su hijo y su hermana frente al Obelisco, la cordobesa María Decimos (47) aprovechó sus días de vacaciones para "apoyar a la selección en el banderazo", esperando que "mañana salgan campeones".Turistas compraban gorros con los colores de la bandera argentina y algunos se frenaban con asombro para ver como niños e hinchas saltaban al ritmo de "Ole, ole, ole, cada día te quiero más, soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar" o el tema del momento "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar".Laura Linares (35), agitaba la camiseta de Lionel Messi frente a los autos que pasan por Cerrito que la acompañaban con bocinazos., manifestó a Télam la mujer oriunda de la ciudad de Avellaneda que se acercó hasta el Obelisco con su amiga, porque en los festejos del partido anterior no lograron llegar por la cantidad de gente que se concentró.Las dos amigas contaron que fueron hasta la Catedral Metropolitana para pedir que Argentina salga campeón.Bajo la máscara de Lio Messi, estaba Uma Fernández (14) con sus hermanas y sobrinos."Esperamos ganar dos a uno, y si eso pasa me rapo la cabeza a cero", indicó la adolescente mientras las personas que pasaban le pedían sacarse una foto con ella.No faltaron los vendedores ambulantes de gorros, banderas, tazas, pulseras, vinchas de Argentina y stickers y figuritas de los jugadores del seleccionado.Vilma Castillo (56) vestía la camiseta del seleccionado al igual que sus cuatro nietos de 7, 8, 11 y 14 años. Con bandera y vuvuzela en mano, viajó desde Morón hasta el centro porteño para "disfrutar del Mundial con su nietos"."Para algunos es su segundo Mundial pero eran chiquitos. Ahora les compre las vuvuzelas, esperando el triunfo total de mañana", indicó.Remeras con la cara de Lionel Messi y Diego Maradona, paraguas celeste y blanco, caras pintadas con la bandera decoraban el lugar.Incluso el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, concurrió al lugar con una camiseta argentina y destacó que las manifestaciones de aliento fueron pensadas para que "el grito de todos los argentinos les llegue a los muchachos allá en Qatar".Además del Obelisco, hubo puntos de encuentro para alentar a la Selección en las esquinas de Vicente López y Uriburu; Corrientes y Pueyrredón; Brandsen y Montes de Oca; Medrano y Corrientes; Acoyte y Rivadavia; Asamblea y Emilio Mitre; Cruz y Guanini; Murguiondo y Juan B. Alberdi; Jonte y Lope de Vega; Fernández de Enciso y Nueva York; Olazábal y Triunvirato; Cabildo y Juramento; Sarmiento y Libertador; y Corrientes y Scalabrini Ortiz.Además a las 20 se proyectó un mapping en el Obelisco, diseñado por el artista visual Nicolás Bernaudo.