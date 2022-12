Unidad Piquetera acampará el miércoles frente a Desarrollo Social "por una Navidad sin hambre"

Foto: Camila Godoy.

Las organizaciones sociales nucleadas en el bloque Unidad Piquetera (UP) anunciaron que planean acampar el miércoles frente al Ministerio de Desarrollo Social con la consigna "por una Navidad sin hambre", que incluye un reclamo contra "las bajas" en los planes sociales y en rechazo "al ajuste para pagarle al Fondo Monetario Internacional (FMI)"."El gobierno que sigue con su plan de bajas masivas, en una situación social crítica de desocupación sobre todo entre les jóvenes y las mujeres, y con salarios de miseria. El bono de 6750 pesos en dos cuotas que anunciaron es una verdadera burla", señalaron las organizaciones a través de un comunicado.La UP afirmó que "el ajuste va tan a fondo" que las organizaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep), que son parte del oficialismo, "han salido a las calles a denunciarlo""Los llamamos a unificar acciones y a coordinar un plan de lucha común para derrotar el ajuste", añadió la UP y aseguró que "va a acampar este miércoles contra las bajas, para que se garanticen los alimentos para los comedores populares, por herramientas de trabajo para los proyectos y por trabajo genuino".