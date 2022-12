Fútbol, nuevas masculinidades, llanto, emociones y abrazos en la Scaloneta

Finalizado el partido con el penal convertido de Lautaro Martínez, Messi abraza y contiene al "Dibu" / Foto Fernando Gens, enviado especial.

El abrazo afectuoso de festejo entre Scaloni y Messi tras el partido contra Croacia que los convirtió en finalistas / Foto Fernando Gens, enviado especial.

Aimar rompió en llanto con el primer gol del partido contra México, convertido por Messi / Foto: Captura de Pantalla.

De las lágrimas del "Payasito" Aimar a su sonrisa contagiosa, un Lionel Scaloni que sale disparado escaleras arriba a buscar a su hijo que rompe en llanto cuando se fusionan en un abrazo, el Dibu y su terapia, el llanto de Lisandro Martínez, el “Qué mirás bobo” de Leo, los “matices de felicidad” de De Paul, un Messi que corre a levantar del piso y abrazar al arquero estrella tras el duro partido ante Países Bajos.Silvina Molina, Editora de Género y Diversidades de Télam, reflexionó sobre las nuevas masculinidades en el contexto futbolístico y de qué manera la Selección argentina es un claro de ejemplo de un cambio de paradigma en cuánto a las expresividad de las emociones de los hombres:"Me parece interesante porque soy futbolera y me gusta ver fútbol y he visto varios mundiales, por ahí esas emociones antes estaban más relacionadas con el empujarse, insultarse, algunas escenas más violentas como vimos por ejemplo en el partido de Argentina contra Paíes Bajos. Y ahora vemos más esto de la lágrima, del llanto, de la emoción", describió.En declaraciones a la TV Pública,En esa misma entrevista con Tití Fernández, el volante hizo referencia a los "matices de la felicidad", al manifestar que la felicidad es un estado que no es permanente, que convive con otras emociones y que tiene diferentes niveles de intensidad.Para Silvina Molina, en los jugadores de la Scaloneta se ve también "elque los acompañan, de los jugadores respondiendo a niños y niñas que les piden videos o que hablan de ellos. Ahí hay un grupo de varones de una edad que está viviendo otro momento de la Argentina y del mundo, en donde ya no está mal ser varón y llorar".La conexión con las infancias se puede ver en la imagen de una niña tocándole el brazo a Messi para saludarlo y que el 10 le respondiera con una sonrisa, el baile y las risas entre el 'Kun' Agüero y los Triplets Ghetto Kids, entre otros momentos de este Mundial en Qatar.Claro está que lostienen mucho que ver con la forma en que los hombres se permiten expresar sus emociones. "A veces se piensa que cuando hablamos de los pedidos y de las reinvindicaciones feministas solo pensamos en nosotras y acá tenemos una gran demostración de cómo también abrimos un camino para que ellos puedan llorar y emocionarse. Ellos tienen la mayoría de un promedio de edad que son los mismos varones que hoy podemos ver en la calle llevando a sus bebes en los cochecitos, algo que antes no se veía. Antes había hombres que se avergonzaban de eso. Creo que los muchachos de la Selección están representando esta nueva manera de ser que tenemos en la Argentina y en el mundo", explicó la editora de Género de esta Agencia.El concepto de nuevas masculinidades se relaciona directamente con los movimientos de las mujeres y los feminismos debido a que se habilitaron nuevas formas de concebir a la masculinidad y entender que no existe solo una, sino que existen tantas como personas. Por lo tanto, posibilita el demostrar cariño sin reprimirlo, vestirse de maneras diversas, compartir emociones frente a una cámara, contar que se asiste a terapia, entre otros ejemplos, que no lo hacen a un hombre menos hombre, sino que hablan de una sensibilidad y complejidad, propia de la condición humana más allá del género. Scaloni en diferentes conferencia de prensa a lo largo del Mundial, hizo referencia a las angustias y alegrías de los jugadores, haciendo hincapié en que, por eso,adelante.Además, el DT argentino, se suele emocionar cuando habla de sus jugadores y manifiesta estar muy orgulloso de ellos.Otro momento de una sensibilidad a flor de piel, fue eltras pasar a la final, que mencionó a sus abuelos quienes se murieron ambos el mismo año y que los extraña y que le gustaría que pudieran verlo jugar y llegar a la final de la Copa del Mundo.El arquero "Dibu" contó a cámara:Un Messi que llora, sonríe y también grita "Qué mirás bobo" frente a las cámaras de televisión. Un Messi que tras Lautaro Martínez convertir el penal que los clasificó a semifinales, corre hacia el Dibu para levantarlo del piso y abrazarlo con una sonrisa que le pinta la cara."Qué bueno se siente que si quiero llorar lloro, me emociono y te abrazo y te digo te quiero, y me expreso que antes había que reprimirlo porque van a ver mal que esto me pase como hombre. Los medios de comunicación y las publicidades lo estan reflejando y me parece que desde un pusto de vista de la comunicación y del periodismo es súper importante acompañar desde ese lugar", concluyó Silvina Molina.