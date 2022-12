El hincha argentino de la escuela de Bilardo que lo tiene de amuleto para la final del Mundo

Cristian, un "Pincha" en Qatar.

Banderazo en Doha. Foto: Gens Fernando, enviado especial.

Los fanáticos de la Selección se aferran a diferentes motivos, situaciones de la vida y un platense presente en el banderazo no escatimó, tras conseguir un ticket en la reventa, apelar al último entrenador campeón del Mundo de cara a la definición del domingo ante Francia.Los hinchas argentinos llegaron al mercado de Souq Waqif para vivir el último banderazo antes de lo que será la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 y en medio de la incertidumbre por la venta y reventa de entradas, un fanático entre llantos se aferró a la escuela “Pincha” y de Carlos Bilardo, para esperar el juego frente a los europeos este domingo en el estadio de Lusail que se disputará desde las 12 (hora de argentina).Cristian, un hincha “albiceleste”, llegó a Souq Waqif y el equipo de Télam lo encontró llorando. Ante la consulta de qué sucedía, se quebró y contó que había conseguido ticket para la final por la reventa. Sin embargo, su historia va más allá y la “escuela bilardista” lo hizo aferrarse a un sueño de ser campeón de la Copa del Mundo Qatar 2022 por un detalle.“Lo más anecdótico de comprar una entrada es que tiene la misma puerta de acceso y el bloque. Yo soy recontra bilardista, así que para mí eso es una señal. Anulo mufa, pero qué mejor para mi hincha de Bilardo y Estudiantes que conseguir esos dos números iguales para que cuando llegue al estadio me siente en dicho asiento, pero si hay alguien se va a tener que ir y dejarme a mí”, indicó este hincha “Pincha” en charla con Télam.Este joven argentino vive en el exterior y fue uno de los tantos que fue a solicitarle días atrás a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un hotel de Doha por la venta de tickets -a precios que ofrece al FIFA-, en medio de una reventa que ascendía a los 4 mil dólares en muchos casos.“Fueron días durísimos para conseguir una entrada y la verdad que no puedo explicar lo que siento adentro con stress y nervios. Gracias a Dios y la Virgen pude comprar la entrada”, agregó en medio de la emoción y de los ojos hinchados, ya con alivio.“Encima tengo el ticket físico, me la voy a guardar para toda la vida. Me la vendieron chicos de San Juan que ellos tenían de más, les pagué y cuando tuve la boleta en la mano me desarmé y lloré como nunca lo hice en mi vida”, afirmó emocionado el hincha del club platense que vive en Malta.Por último, Cristian reconoció que al recibir el ticket de acceso a la final mundialista entre Argentina y Francia lo primero que pensó fue que “sufría tanto por dentro y la estaba pasando mal”. “Dejé muchas cosas por estar presente en este lugar y hasta llegué para semifinales, porque desde cuartos no me daban los números”, recordó.Este platense estará sentado en un asiento privilegiado, aunque nada le quitará de su mente que la escuela “Pincha” y Carlos Bilardo lo llevarán a desear que a la Argentina le vaya bien en la final y cómo indicó este joven: “Elijo creer”.