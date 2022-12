La presidenta de Casación afirmó que "hubo casos de ensañamiento judicial"

"Uno elige la función judicial y se esfuerza para ser designado en estos cargos de altísima responsabilidad", dijo Figueroa.

Laseñaló que "hubo casos de ensañamiento judicial" en Argentina, pero llamó aal señalar que, de lo contrario, corre riesgo el "sistema democrático"., afirmó Figueroa en declaraciones a radio AM 750.En ese sentido, la jueza recordó que intervino en recusaciones contra Bonadio pero que quedó "en soledad" y sostuvo que se debió a que "evidentemente había elementos de prueba que indicaban que no correspondía que siguiera interviniendo ese juez porque había demostrada parcialidad"."Hay un ambiente favorable dentro de gran parte del poder judicial para hacer cambios en la Justicia en coordinación con el poder político. Nunca que se quiera hacer un cambio desde la política sin la intervención de los interesados resulta bien. Se puede lograr una reforma judicial, pero hay que llegar a acuerdos", aseguró Figueroa.Asimismo, sostuvo que"Hay que confiar en los tres poderes del Estado porque cuando se ataca a cualquiera de ellos se esta atacando en realidad al sistema democrático", subrayó.Al ser consultada sobre el viaje que realizaron magistrados, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín a Lago Escondido -donde el magnate británico Joe Lewis posee una estancia-, Figueroa afirmó que sintió "mucha tristeza" cuando trascendieron conversaciones de los involucrados en un grupo de chat en el cual se intentaba coordinar una versión falsa sobre esa estadía."Uno elige la función judicial y se esfuerza para ser designado en estos cargos de altísima responsabilidad. Cuando hay un grupo de funcionarios que no respetan el compromiso ético y la obligación funcional nos pone al resto en la picota. Cuando se destapan estas cuestiones lo que corresponde es llevar a cabo una investigación y sancionar a los responsables", añadió.En las conversaciones de los chats filtrados se encuentra involucrado el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, a quien Figueroa denunció como el funcionario del Ministerio de Justicia del Gobierno de Cambiemos que la presionó en relación a declarar inconstitucional el Memorándum con Irán.apuntó la camarista.Finalmente, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme una condena de 13 años dictada contra la fundadora de la organización Túpac Amaru Milagro Sala en 2019 por el Tribunal Oral Criminal 3 de Jujuy en la causa 'Pibes Villeros'.“No conozco el expediente, pero el equipo jurídico puede recurrir a instancias internacionales, donde se pueden hacer los planteos y revisar que hayan sido cumplidos los estándares internacionales en derechos humanos”, afirmó.Y detalló que "el problema" de los indultos presidenciales, es dilucidar "si están limitados a los delitos federales"."Están estudiando si una vez que interviene la Corte Suprema, el Presidente está o no habilitado a utilizar esa atribución constitucional", puntualizó.